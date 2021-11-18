Беркутівців-втікачів у справі розстрілу Майдану допитають по відеозв'язку

Беркутівців-втікачів у справі розстрілу Майдану допитають по відеозв'язку

Захист беркутівців просив суд дозволити дистанційну участь своїх підзахисних у судовому засіданні.

Святошинський районний суд Києва дозволив провести допит по відеозв'язку беркутівців Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, обвинувачених у розстрілі Майдану. Наступне засідання суду призначено на 24 листопада.

Про це йдеться у рішенні суду присяжних, повідомляє РБК-Україна.

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"Суд надає стороні захисту можливість відповідно до встановленого порядку дослідження доказів на стадії допиту обвинувачених реалізувати право обвинувачених Зінченка, Аброськіна і Янішевського за їх бажанням дати свідчення суду щодо пред'явленого звинувачення в будь-який прийнятний для них спосіб. У тому числі, з використанням технічних засобів дистанційного відеозв'язку за умови можливості їх ідентифікації", - оголосив рішення суддя Сергій Дячук.

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Захист беркутівців просив суд дозволити дистанційну участь своїх підзахисних у судовому засіданні. Беркутівці, що втекли, імовірно, зараз перебувають на окупованих територіях Донбасу.

Суд відмовив у цьому клопотанні. Але в той же час дозволив на стадії допиту залучити обвинувачених по відеозв'язку.

Водночас суд відхилив прохання захисту допитати по відеозв'язку "грузинських снайперів", які нібито є свідками подій на Майдані.

Нагадаємо:

Офіс генерального прокурора назвав імена колишніх високопосадовців у справі Майдану. Вони підозрюються в придушенні акцій протесту в період від 18 до 20 лютого 2014 року . Їхні дії спричинили смерті серед учасників акції.

Вони підозрюються в придушенні акцій протесту в період від 18 до 20 лютого 2014 року Їхні дії спричинили смерті серед учасників акції. Віктору Януковичу та дев'ятьом підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні.

ДБР завершило 8-річне розслідування злочинів проти Майдану, скоєних Віктором Януковичем

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