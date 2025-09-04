ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Берлін готовий долучитися до гарантій безпеки: ключові пункти німецького плану

Уряд Німеччини окреслив три пріоритетні напрямки підтримки України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Прапори України та Німеччини

Німеччина запевнила, що продовжить підтримувати Україну

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взяв участь у зустрічі «Коаліції охочих» щодо ситуації в Україні в онлайн-форматі. Зустріч, яка наживо відбулася у Парижі у четвер, 4 вересня, стала продовженням інтенсивної дипломатії останніх тижнів.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

Німецький канцлер підкреслив, що європейці повинні й надалі формувати власну політику щодо підтримки України, яка охоплюватиме три основні напрямки дій.

Три пункти підтримки України

По-перше, необхідно продовжувати роботу над організацією переговорів за участі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна, щоб узгодити припинення вогню. Якщо Росія й надалі зволікатиме, Європа посилить санкційний тиск, щоб збільшити шанси на дипломатичне рішення.

По-друге, європейці готові зробити рішучий внесок у надання надійних гарантій безпеки для України після досягнення переговорного рішення. Мерц пообіцяв, що Німеччина братиме в цьому активну участь.

«У центрі має бути фінансування, озброєння та навчання українських збройних сил», — йдеться у повідомленні.

Німецький уряд готовий нарощувати свою участь у цій сфері. Водночас рішення щодо безпосередньої військової участі Німеччина ухвалить пізніше, після з’ясування обставин. Це, зокрема, стосується формату та масштабів участі США, а також результату переговорного процесу. Рішення щодо національного мандату миротворчих сил має ухвалити Бундестаг.

По-третє, канцлер підкреслив, що Німеччина спільно з партнерами по коаліції продовжить надавати підтримку Україні.

Нагадаємо, після зустрічі «Коаліції охочих» відбулася телефонна розмова європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що найближчими днями буде «підсумовано американську підтримку» гарантій безпеки для України.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie