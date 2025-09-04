Берлін готовий долучитися до гарантій безпеки: ключові пункти німецького плану

Німеччина запевнила, що продовжить підтримувати Україну

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взяв участь у зустрічі «Коаліції охочих» щодо ситуації в Україні в онлайн-форматі. Зустріч, яка наживо відбулася у Парижі у четвер, 4 вересня, стала продовженням інтенсивної дипломатії останніх тижнів.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

Німецький канцлер підкреслив, що європейці повинні й надалі формувати власну політику щодо підтримки України, яка охоплюватиме три основні напрямки дій.

Три пункти підтримки України

По-перше, необхідно продовжувати роботу над організацією переговорів за участі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна, щоб узгодити припинення вогню. Якщо Росія й надалі зволікатиме, Європа посилить санкційний тиск, щоб збільшити шанси на дипломатичне рішення.

По-друге, європейці готові зробити рішучий внесок у надання надійних гарантій безпеки для України після досягнення переговорного рішення. Мерц пообіцяв, що Німеччина братиме в цьому активну участь.

«У центрі має бути фінансування, озброєння та навчання українських збройних сил», — йдеться у повідомленні.

Німецький уряд готовий нарощувати свою участь у цій сфері. Водночас рішення щодо безпосередньої військової участі Німеччина ухвалить пізніше, після з’ясування обставин. Це, зокрема, стосується формату та масштабів участі США, а також результату переговорного процесу. Рішення щодо національного мандату миротворчих сил має ухвалити Бундестаг.

По-третє, канцлер підкреслив, що Німеччина спільно з партнерами по коаліції продовжить надавати підтримку Україні.

Нагадаємо, після зустрічі «Коаліції охочих» відбулася телефонна розмова європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що найближчими днями буде «підсумовано американську підтримку» гарантій безпеки для України.