Берлін і Париж допомагатимуть Києву відповідно до ситуації на полі бою: декларація

Німеччина та Франція підлаштовуватимуть свою військову підтримку України відповідно до ситуації на війні з Росією

Про це йдеться у франко-німецькій декларації, - пише Укрінформ.

«Німеччина та Франція продовжуватимуть тісно координувати свою військову підтримку, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями та підготувати її Збройні сили так, щоби вони могли відновити територіальну цілісність країни. Дві країни адаптуватимуть свою підтримку залежно від розвитку ситуації на місці», - йдеться у документі.

Країни засуджують агресивну війну Росії проти України та продовжуватимуть надавати непохитну підтримку Києву в усіх сферах, зокрема, в політичній, військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній, соціальній та культурній. Також буде надаватися допомога, аби пережити зиму.

Країни сповнені рішучості підтримувати відбудову України, активно сприятимуть лідерству ЄС у цій сфері та діятимуть разом із партнерами, зокрема через багатосторонню платформу щодо координації донорів.

«Згідно з домовленістю з партнерами по ЄС і G7, ФРН і Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно", - підкреслюється у декларації.

Європейські партнери України сповнені рішучості боротися з безкарністю за воєнні злочини та інші тяжкі злочини, пов’язані з війною Росії проти України, і підтримуватимуть зусилля з притягнення винних до відповідальності.

«Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо справедливого та тривалого миру», - резюмують у декларації.

Нагадаємо, що інші європейські країни продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими загарбниками. Зокрема, Італія надасть Україні ракетний комплекс Samp-T та здійснить "деякі конфіденційні заходи".

Додамо, що раніше міністр оборони Німеччини розповів, від чого залежите рішення про передачу танків Україні.

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