Берлінська пояснила, як змусити Путіна до переговорів

Берлінська сказала, які збитки змусять Росію дійсно вступити в переговори про закінчення війни в Україні.

Марія Берлінська

Марія Берлінська / © скриншот з відео

Керівниця Victory Drones Марія Берлінська переконана: зупинити агресію Росії можна лише зробивши ціну війни «непідйомною» для Кремля на всіх рівнях — від втрат на фронті до економіки.

Таку думку Берлінська висловила в проєкті «Ремовська Інтервʼю».

Волонтерку запитали, чи існує такий рівень втрат, що змусив би Росію дійсно вступити в переговори про закінчення війни.

«На всіх рівнях робити ціну непідйомною, абсолютно на всіх. Починаючи від тактичного — знищувати більше особового складу, ніж вони можуть мобілізувати в конкретний період часу. Умовно, якщо вони через пів року зможуть мобілізувати вже, припустимо, 70 тисяч людей, то знищувати хоча би 72 чи 75 [тисяч] — тобто завжди бути на кілька кроків попереду і піднімати ставки, щоби вони не могли накопичуватись», — переконана Берлінська.

Крім того, вона наголосила на важливості знищення російської нафтопереробної галузі, щоб не давати можливість ворогу отримувати кошти на війну.

Окрему увагу Марія Берлінська приділила інформаційно-психологічному аспекту. Вона зазначила, що Росія наразі має успіхи у «когнітивному домені», майстерно використовуючи та роздмухуючи внутрішні розколи в українському суспільстві.

«Плюс когнітивний домен. Федоров, до слова, перший міністр в українській історії, який згадав про когнітивний домен війни. По суті, Росія зараз виграє в цьому домені війни. Вони беруть під мікроскоп певні наші розколи й максимально їх роздувають. І справедливості заради, ці проблеми в нас є, як і в будь-якої країни», — підсумувала Берлінська.

Раніше Марія Берлінська пояснила, чому Трамп тиснутиме на Україну, а не на РФ.

