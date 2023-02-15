Берлусконі почав виправдовуватися після скандальної заяви на адресу Зеленського

Італійський експрем'єр Сільвіо Берлусконі після своєї скандальної заяви адресу президента України Володимира Зеленського виправдався, що нібито підтримує український народ

Про це Берлусконі написав у Instagram.

"Подивімось фактам в очі. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували в Італії та Європі без вагань за підтримку України фінансами та постачанням зброї. Я завжди був та є на боці українського народу і миру", - йдеться у його дописі в Мережі.

Берлусконі висловив думку про те, мовляв, варто шукати дипломатичні шляхи дл припинення війни. До слова, повномасштабне вторгненн Росії він назвав "небезпечним для всієї Європи".

"Я просто запропонував великий "план Маршала" Заходу щодо відбудови України, як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту, який, хочу повторити, дуже небезпечний для всіх нас", - підсумував Сільвіо Берлусконі.

Скандальна заява Берлусконі

Колишній прем'єр Італії розкритикував чинну прем'єрку Джорджію Мелоні за зустріч із українським президентом на полях саміту ЄС у Брюсселі. Щобільше, за його словами, Москва не розпочала б війну, якби Зеленський "припинив атакувати Донбас".

В МЗС України на заяви Берлусконі відреагували. Спікер Олег Ніколенко назвав слова колишнього прем'єр-міністра Італії неприйнятними. "Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору", - зауважив він.

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