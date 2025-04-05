Бессент пояснив, чому Україна не підписала важливу угоду з США

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський кілька разів відмовлявся підписати угоду зі США, і в результаті 28 лютого у Білому домі він зірвав те, що мало бути легким процесом.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону.

Міністр зазначив, що президент України спочатку мав намір підписати угоду про корисні копалини, коли Бессент відвідав Київ, але згодом змінив своє рішення.

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«У нас була жвава дискусія, і я сказав йому: 'У вас там 50 репортерів. Я тут, щоб показати, що немає жодних розбіжностей між американським народом, російським народом, вибачте, українським народом, між американським керівництвом і українським керівництвом. Я сказав: „Ви відкрили величезну прірву, як гранд-каньйон. Що ми скажемо цим людям?“», — сказав він.

Бессент розповів, що спочатку угода була готова до підписання, і все було підготовлено на столі. Проте, попри численні розмови, Зеленський не підписав її. Коли він потрапив до Овального кабінету, він зруйнував те, що, за словами Бессента, мало стати найлегшою справою у світі.

За його словами, Росія не була рада угоді про корисні копалини між США та Україною, оскільки вона вважала, що це створює стабільність для народів обох країн. Він вважає, що це підтверджується тим, що Росія бомбила Київ за чотири години до його візиту до України, хоча з листопада не проводила бомбардувань.

Бессент розповів, що угода про надра є частиною мирного плану президента США Дональда Трампа. Він підкреслив, що ця угода має кілька важливих цілей: по-перше, вона зробить США та Україну партнерами й зміцнить їх зв’язки; по-друге, вона стане сигналом для російського керівництва, що США не кидають Україну; по-третє, вона продемонструє американському народу економічну зацікавленість США в Україні, показуючи, що це не просто гранти, а потенційне довгострокове партнерство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що на початку наступного тижня буде підготовлений український варіант угоди про корисні копалини. Документ буде представляти одна з трьох вже визначених юридичних компаній у США. Зеленський підкреслив, що угода має бути справедливою та партнерською.