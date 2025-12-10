Війна в Україні / © ТСН

Європейські країни опинилися у складній безпековій ситуації, яка виходить далеко за межі простої відсутності підтримки з боку США. Президент країни Дональд Трамп виступає за врегулювання війни в Україні на умовах Росії, а Європа не має власної стратегії захисту континенту без активної підтримки Вашингтона.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

“Вперше від часів закінчення Другої світової війни Америка не на нашому боці в питаннях війни та миру в Європі, — зазначив Норберт Ретген, депутат від консервативної партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. — Вона стала на бік агресора всупереч інтересам України та європейської безпеки. США більше не вважають себе провідним членом НАТО та розглядають Європу як стратегічну ціль”.

Європейські лідери визнають, що Росія продовжує війну в Україні та не йде на поступки, водночас адміністрація Трампа наполягає на компромісах на користь Москви. Це змушує Європу шукати власні шляхи підтримки Києва та нарощувати обороноздатність, замінюючи ключові американські військові можливості, включно з супутниковою розвідкою, протиповітряною обороною і ракетами великої дальності.

На майбутньому саміті ЄС ключовим питанням стане фінансування України. Лідери мають знайти близько 200 мільярдів доларів для підтримки країни протягом наступних двох років. Обговорюється також можливість використання заморожених російських активів у Європі, але це включає політичні й фінансові ризики.

Високопосадовці НАТО зазначають, що європейцям важко замінити американські військові технології до 2029 року — терміну, який визначено як критичний для створення надійного стримування проти Росії.

“Європа має підготуватися до війни сама, бо Трамп може вирішити її не підтримувати”, — зазначив один європейський чиновник.

Анна Вісландер, директорка Атлантичної ради Північної Європи, підкреслила важливість України для безпеки Європи: “Україна — це лінія оборони континенту проти РФ. Російські ресурси абсолютно необхідні Україні, щоб залишатися у строю та змінити російські розрахунки. Нам потрібно йти на більший ризик або заплатити вищу ціну пізніше”.

Європейські лідери намагаються знайти баланс між підтримкою Києва, забезпеченням власної безпеки та управлінням внутрішніми політичними викликами, включно з впливом популістських і націоналістичних партій, які отримують підтримку від Трампа та його прихильників у США.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп дав грандіозне інтерв’ю виданню Politico. У ньому американський лідер не лише зробив низку заяв про війну та вибори в Україні, а також мирні переговори з Росією, а ще й розкритикував Європу та європейських лідерів.