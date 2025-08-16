- Дата публікації
Без філе міньйона та крем-брюле з морозивом: Трамп скасував вечерю з Путіним
Запланована урочиста вечеря між американською та російською делегаціями після переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна не відбудеться.
Вечеря, яка мала стати продовженням історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, не відбудеться. Білий дім офіційно підтвердив, що Дональд Трамп змінює графік і терміново повертається до Вашингтона. Причини такого рішення не озвучуються.
Напередодні у Мережі з’явилося меню урочистої вечері, яку планували провести після переговорів на військовій базі в Анкориджі, Аляска. До нього входили філе міньйон із бренді та соусом із зеленого перцю або палтус “Олімпія”, картопляне пюре з вершковим маслом, запечена спаржа та десерт — крем-брюле з морозивом тощо.
Зустріч Трампа і Путіна проходила у форматі “три на три” та тривала близько трьох годин. Після офіційної частини сторони здійснили підхід до преси, але не спілкувалися з журналістами.
Володимир Путін, зі свого боку, заявив про готовність продовжити діалог і натякнув на можливу наступну зустріч у Москві.
Водночас жодних конкретних домовленостей сторони не озвучили.