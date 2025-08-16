Без філе міньйона та крем-брюле з морозивом: Трамп скасував вечерю з Путіним

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Вечеря, яка мала стати продовженням історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, не відбудеться. Білий дім офіційно підтвердив, що Дональд Трамп змінює графік і терміново повертається до Вашингтона. Причини такого рішення не озвучуються.

Напередодні у Мережі з’явилося меню урочистої вечері, яку планували провести після переговорів на військовій базі в Анкориджі, Аляска. До нього входили філе міньйон із бренді та соусом із зеленого перцю або палтус “Олімпія”, картопляне пюре з вершковим маслом, запечена спаржа та десерт — крем-брюле з морозивом тощо.

© із соцмереж

Зустріч Трампа і Путіна проходила у форматі “три на три” та тривала близько трьох годин. Після офіційної частини сторони здійснили підхід до преси, але не спілкувалися з журналістами.

Володимир Путін, зі свого боку, заявив про готовність продовжити діалог і натякнув на можливу наступну зустріч у Москві.

Водночас жодних конкретних домовленостей сторони не озвучили.