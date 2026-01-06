- Дата публікації
Без якої умови неможливе припинення вогню в Україні: Мерц відповів
За словами Мерца, припинення вогню можливе лише за участі США та ЄС як гарантів.
Припинення вогню в Україні можливе лише за умов гарантій безпеки з боку США та Європи.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, йдеться у його листі до членів фракцій ХДС/ХСС і СДПН у Бундестазі, опублікованому виданням Politico.
«Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості. Ми всі хочемо якомога швидше припинити війну та жахливе кровопролиття», — запевнив Мерц.
Він наголосив, що дипломатична робота щодо припинення війни відбувається у складних умовах. Росія демонструє лише незначну готовність до переговорів, президент Зеленський бореться за єдність українського суспільства, а трансатлантична співпраця зазнала глибоких змін через нову політику США.
«У цій ситуації ми дотримуємося чіткого курсу: ми хочемо припинення вогню, яке збереже суверенітет України», — написав Мерц.
Канцлер ФРН наголосив, що таке припинення вогню, на відміну від Мінських угод, має бути підкріплене гарантіями безпеки з боку США та Європи.
" І ми, як європейці, хочемо допомогти сформувати цей мир. Ми досягнемо успіху лише в сильній та єдиній Європі, заради якої ми працюємо всіма силами», — підсумував він.
Раніше Фрідріх Мерц попередив, що Україна перебуває «на межі гуманітарної енергетичної кризи».