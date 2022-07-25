Без конспірології: Подоляк пояснив, чому Зеленський звільнив Демченка з РНБО

Подоляк назвав Демченка "професійним дипломатом" і заявив, що той від першого дня вторгнення перебував у Києві.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО пов’язано з його станом здоров’я, а також новими викликами війни.

Про це Подоляк заявив у коментарі для ЗМІ.

"Прекрасно розумію, що хочеться сенсацій. Але в цьому випадку йдеться про інше. З одного боку, президент продовжує кардинально змінювати роботу блоку безпеки та оборони з урахуванням викликів військового часу. Сьогодні потрібні виключно швидкі професійні рішення. Більше того, сьогодні маємо виснажливий формат війни. Не всі менеджери з різних причин можуть втримати цей темп, ритм, навантаження. Ми ж говоримо в цьому випадку про вкрай важку модераційну роботу 24 на 7", – зазначив радник керівника ОП.

За його словами, через особисті причини, пов‘язані зі складним станом здоров‘я, Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу. Ексзаступник секретаря РНБО потребує серйозного лікування.

"Тому без конспірології, будь ласка. Безумовно, зміна заступника секретаря РНБО - це певна інформаційна подія. Однак кадрові питання в цьому випадку – абсолютна прерогатива президента, який керується виключно державними інтересами", – пояснив Подоляк.

Представник Офісу глави держави назвав Демченка "професійним дипломатом, що активно працював на різних посадах державної служби протягом практично всього часу незалежності".

Також Подоляк повідомив, що від першого дня повномасштабного вторгнення Демченко перебував на робочому місці в Києві та виконував свої професійні обов‘язки.

"То ж сьогодні президент ухвалив певні кадрові рішення, перерозподілив обов’язки між іншими членами команди, оптимізував роботу РНБО під нові виклики нинішнього формату війни", – підсумував радник Єрмака.

Нагадаємо, президент звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ було оприлюднено сьогодні, 25 липня.

Речник глави держави Сергій Никифоров пояснив рішення президента.

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