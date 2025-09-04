ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Без Китаю закінчувати війну буде дуже складно — пояснення експертки

Росіянам дуже потрібні китайські технології для продовження війни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путін та Сі

Путін та Сі / © ТСН.ua

Без Китаю закінчувати війну буде дуже складно. Росія не здатна діяти самостійно.

Про це в ефірі «КИЇВ24» висловила Оксана Юринець, ексголова делегації України в ПА НАТО.

Є надія, що підтримки для Росії з боку Китаю більше не буде.

«Китай показав потенціал наживо. І це не те, що показує РФ, до чого ми можемо ставитися дуже сумнівно. КНР показує свої спроможності, і не дай Боже, це почне працювати на підсилення РФ. Це буде найгірше, що може бути», — вважає Юринець.

Залежність світу від торгівлі з Китаєм, акцентує вона, становить найбільшу загрозу безпеці в майбутньому. Час працює не на користь ЄС.

Раніше йшлося про те, що Китай навряд чи вступатиме у війну проти України на боці РФ. Річ у тім, що ця країна балансує.

“З одного боку, Китай вдає, що він є неупередженим посередником, і не псуватиме цей імідж. На Глобальному Півдні їм потрібно демонструвати, що вони пропонують більш справедливий світовий порядок, ніж той, який базується на деяких західних цінностях. Найголовніша система стримування, яка була і залишається, — це можливість американських санкцій щодо китайських компаній, доступ до американського та європейських ринків», — вважає міжнародний експерт Олександр Хара.

Проте диктатор Путін може запросити у Китаю ще більше військових у Північної Кореї.

