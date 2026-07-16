«Без мене вони не сідають»: Зеленський вперше підтвердив конфлікт між Федоровим і Сирським

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський вперше публічно підтвердив конфлікт між ексміністром оборони Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Про все це глава держави заявив під час спільної пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером.

За його словами, сторони не змогли самостійно знайти спільне рішення, через що йому доводиться особисто втручатися у ситуацію.

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«Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не лише сторін, а й моя — я з себе відповідальності не знімаю», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що під час війни військове та цивільне керівництво має працювати разом. Втім, склалася ситуація, коли без його участі сторони не готові сідати за один стіл.

«Без мене вони не сідають. А вони повинні працювати самі — щоденно, постійно», — сказав Зеленський.

Зеленський висловив упевненість, що Федоров залишатиметься в команді.

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«МИ проговоримо це трішки пізніше — який вигляд це буде мати», — додав президент.

Конфлікт між Федоровим і Сирським

Після новин про відставку Михайла Федорова у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський не міг миритися з «війною» між очільником Міноборони і головнокомандувачем Олександром Сирським. Обізнані з цією ситуацією джерела повідомили, що вони «живуть у двох різних світах».

Сам Федоров під час сьогоднішнього брифінгу пояснив, чому виник конфлікт із Сирським. З його слів, команда Міноборони зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив. Водночас він заявив, що головкома не треба недооцінювати, як військового командувача, оскільки він 2022-го «врятував країну».

Водночас Федоров заявив, що Сирський — це людина, яка «сидить зверху з дубинкою» та жене людей захищати країну. Натомість, переконаний колишній міністр, армія повинна кардинально змінити підхід до військовослужбовців — дати їм більше свободи та підтримати розвиток лідерства.

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Дата публікації 11:12, 16.07.26 Кількість переглядів 18 Вирішальні хвилини у Верховній Раді! Новий Кабінет міністрів: чи зберуть голоси депутати?

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