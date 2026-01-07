"Без моєї участі Росія мала б усю Україну": Трамп зробив гучну заяву про війну

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме його роль у НАТО та політика щодо союзників стримали агресію Росії проти України.

Про це він написав у власному зверненні.

“Пам’ятайте, для всіх цих великих шанувальників НАТО, вони мали 2% ВВП, і більшість не сплачувала свої рахунки, поки не з’явився я”, – написав Трамп.

Він додав, що завдяки йому країни Альянсу підняли витрати на оборону до 5% ВВП: “Усі казали, що це неможливо зробити, але це можливо, тому що, понад усе, вони всі мої друзі”.

Трамп підкреслив, що без його участі “Росія зараз мала б усю Україну”. Він також зазначив, що самостійно “завершив 8 війн” та врятував мільйони життів.

“Росія та Китай не бояться НАТО без Сполучених Штатів, і я сумніваюся, що НАТО було б поруч з нами, якби вони нам дійсно потрібні”, – наголосив президент США.

Він додав, що США завжди будуть підтримувати Альянс: “Єдина нація, якої бояться та поважають Китай і Росія, це DJT (Дональд Трамп – ред.) відновив США”.

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому “справді потрібна Гренландія”. Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями. Саме тому, каже американський лідер, Гренландія має ключове значення для безпеки країни.

Водночас Данія, якій належить острів, засудила нові заяви Трампа. Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен наголосила, що США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства. За її словами, будь-яка спроба захопити Гренландію військовим шляхом стане катастрофою для НАТО.