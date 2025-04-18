Без НАТО і з втраченими територіями: що передбачає мирний план США для України

США запропонували союзникам мирний план щодо України / © ТСН.ua

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США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, які включають перелік умов для припинення бойових дій та можливе пом’якшення санкцій проти Москви у разі тривалого перемир’я.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, обізнаних із перебігом обговорень.

За словами джерел, запропонований США план фактично передбачає «замороження» війни, за якого українські території, окуповані Росією, залишатимуться під контролем Москви.

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Крім того, прагнення України вступити до НАТО більше не розглядатиметься як актуальне питання на переговорах.

Чиновники відмовилися розголошувати додаткові деталі, посилаючись на конфіденційний характер переговорів.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, представники Сполучених Штатів Америки на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть домогтися повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів.