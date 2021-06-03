Без Нетаньягу: опозиція в Ізраїлі заявила про формування нового коаліційного уряду

Нетаньягу, який очолював уряд понад десять років, може піти з посади.

Лідер партії "Єш Атід" Яір Лапід увечері в середу, 2 червня, заявив президентові Ізраїлю Реувену Рівліну, що домовився з декількома іншими партіями про формування нового коаліційного уряду.

Про це повідомляє Times of Israel.

"Для мене велика честь повідомити вам, що мені вдалося сформувати уряд, - висловився Лапід. - Цей уряд буде працювати для всіх громадян Ізраїлю (...). Він зробить все, щоб об'єднати ізраїльське суспільство".

За умовами досягнутої угоди, до вересня 2023 року прем'єром буде глава партії "Ха-Ямін ха-Хадаш" Нафталі Беннет, потім, до листопада 2025 року, його змінить Лапід.

Якщо через 12 днів коаліція отримає підтримку від Кнесету, термін перебування на посаді прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, який очолював уряд понад десять років, може завершитися.

Водночас між учасниками нової коаліції поки зберігається низка розбіжностей. Переговори між сторонами продовжаться в найближчі дні.

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Тим часом один з депутатів партії "Ха-Ямін ха-Хадаш" в середу ввечері заявив, що може проголосувати проти нового коаліційного уряду. Це може поставити під загрозу план Лапіда.

У травні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провалив переговори з депутатами інших партій щодо формування коаліційного уряду та повернув мандат президентові Реувену Рівліну. У цьому він звинуватив засновника партії "Ха-Ямін ха-Хадаш" Нафталі Беннета, який відмовився вступити з прем'єром в коаліцію.

Зауважимо, що політична криза в Ізраїлі почалася в 2019 році. Відтоді парламентскіе вибори в країні проводилися чотири рази, але щоразу Кнесет ухвалював рішення про саморозпуск.

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