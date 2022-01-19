"Без паніки": президент Зеленський записав термінове звернення до українців

Очільник держави закликав не вірити чуткам стосовно вторгнення Росії.

У середу, 19 січня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу поширення чуток про ймовірне вторгнення Росії.

Відповідне відео опубліковане в офіційному Telegram-каналі глави держави.

За його словами, інформація і чутки про вторгнення російських військ не є жодною новиною.

Він нагадав, що такі чутки поширювалися й раніше і закликав українців не панікувати і не накручувати себе через “новини” про можливе вторгнення російських військ в Україну.

"Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїтися... Всім нашим партнерам бути дієвими, і не на словах. Важлива не тільки інформація про те, що може зробити РФ, а й про те, що в цьому випадку буде робити світ. Без абстрактних “їм це не минеться”, а називаючи конкретні санкції та заходи, на які готовий світ”, - підкреслив Зеленський.

Президент також заявив, що Україна не хоче війни, але завжди до неї готова і постійно посилює свої оборонні можливості.

“У нас сильна, смілива, готова до всього армія. І це не новина. Кожен мій ранок починається з інформації про ситуацію на Донбасі і поблизу наших кордонів. Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь”, - сказав президент.

Глава держави наголосив, що, усвідомлюючи всі загрози, робиться все можливе для вирішення ситуації дипломатичним шляхом. "Ми про все знаємо, до всього готові, але робимо все, аби врешті нам це не знадобилося, робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання миру", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 19 січня президент України Володимир Зеленський провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

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