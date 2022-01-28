Без пленарних засідань: як працюватиме Рада після відкриття нової сесії

Без пленарних засідань: як працюватиме Рада після відкриття нової сесії

Відповідно до календарного плану роботи, наступні два тижні, крім 1 лютого, народні обранці працюватимуть в комітетах.

Рада збереться 1 лютого на відкриття сьомої сесії, а потім піде на двотижневий карантин через спалах коронавірусу. До засідань нардепи повернуться 15 лютого.

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Про це заявив голова українського парламенту Руслан Стефанчук, закриваючи 28 січня шосту сесію дев’ятого скликання.

"Чергова сьома сесія Верховної ради України розпочне свою роботу у вівторок, 1 лютого 2022 року, о 10:00 годині. Шосту сесію Верховної ради України дев'ятого скликання оголошую закритою", - сказав спікер ВР.

Варто зазначити, що відповідно до календарного плану роботи ВР, який був ухвалений 27 січня, наступні два тижні, крім 1 лютого, коли буде відкриття сесії, народні депутати України працюватимуть в комітетах, тобто пленарних засідань не буде.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, які питання Рада може розглянути 1 лютого. "У вівторок - ще ми складаємо (порядок денний). Я думаю, що ковід, війна", - зазначив Арахамія і додав, що також має бути розглянуте питання щодо ФОПів. Арахамія передбачає, що 1 лютого загалом буде розглянуто 3-4 законопроєкти.

Від 2 до 4 лютого, а також від 7 до 11 лютого народні обранці працюватимуть у комітетах, фракціях та групах а до сесійної зали повернуться в середині наступного місяця - пленарні засідання відбудуться 15-18 лютого, 14 лютого тиждень має розпочатися з погоджувальної ради.

Нагадаємо, 26 січня речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 серед її однопартійців, крім того хворіють 45 співробітників апарату Верховної Ради України. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження, додала вона.