Без послаблень: Зеленський заявив про готовність України до вступу в ЄС

Україна реалізувала рекомендації, які були необхідні для початку переговорів щодо членства в Євросоюзі.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі рекомендації Європейської комісії та не чекає жодних послаблень на шляху до Європейського Союзу.

Його заяву на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн цитує “Інтерфакс-Україна”.

За словами Зеленського, Україна реалізувала рекомендації, які були необхідні для початку переговорів щодо членства в ЄС.

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“Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі державних інституцій та посилення антикорупційної інфраструктури", - перелічив президент.

При цьому Зеленський закликав Євросоюз та інших західних партнерів зберігати стійку та надійну підтримку України.

“Це стосується і оборони, і фінансової підтримки. Росія повинна бачити, що світ не відступає, захищаючи свободу і міжнародне право", - наголосив він.

Зокрема, український лідер заявив, що очікує посилення санкційних дій та "недопущення обходу наявних санкцій” через використання європейських компаній та території держав-сусідів Росії.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, 8 листопада Єврокомісія опублікує свій звіт про прогрес України та інших країн-членів ЄС на шляху вступу.

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