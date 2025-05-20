Телефонна розмова Трампа та Путіна: чому Захід розчарований

Телефонна розмова президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна викликала занепокоєння серед політикуму / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп 19 травня провів телефонну розмову із очільником Кремля Володимиром Путіним. Трамп оцінив переговори як «хороші» та завив про необхідність проведення прямих переговорів між Україною та РФ.

З боку Кремля пролунала звична позиція про необхідність «усунення першопричин конфлікту», що свідчить про відсутність реальної готовності до компромісів.

За словами аналітиків, наразі спостерігається розбіжність у підходах: американська сторона демонструє задоволеність ходом переговорів, європейські партнери виражають стурбованість, а російська влада продовжує тактику затягування часу.

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Детальніше — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Трамп заявив про «хорошу розмову»

Після телефонної розмови із Путіним, американський лідер Дональд Трамп оголосив про початок переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

«Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про повне закінчення війни», — заявив Трамп у своєму зверненні. За його словами, умови перемовин мають узгоджуватися винятково сторонами конфлікту.

Також він назвав розмову з Путіним «дуже доброю», а тон розмови «чудовим».

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Конкретики щодо питання припинення вогню в Україні Трамп не надав, проте зазначив, що Папа Римський, за словами Трампа, висловив зацікавленість у проведенні потенційних мирних переговорів на території Ватикану.

Що кажуть про телефонну розмову у Кремлі

Своєю чергою, попри заяви Трампа, у Кремлі заявили, що під час двогодинної розмови не було досягнуто жодних конкретних домовленостей.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, сторони не обговорювали строки припинення бойових дій, хоча Трамп «висловив зацікавленість у швидкому просуванні переговорного процесу».

Ушаков, повідомив що сторони обговорили «цікаві нюанси» щодо врегулювання, а Путін начебто похвалив Трампа за спроби повернути Україну до переговорів.

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Згодом, сам Путін прокоментував розмову із Трампом. У своїй публічній заяві він сказав, що «готовий працювати» з Україною над меморандумом для створення майбутніх переговорів, які можуть передбачати можливе припинення вогню «протягом певного часу», передає Financial Times.

Крім того, він охарактеризував розмову з Трампом як «дуже відверту і тому дуже корисну», однак не продемонстрував жодних ознак перегляду позиції Росії щодо війни.

Путін також повторив риторику про те, що РФ намагається «усунути першопричини цієї кризи», фактично підтвердивши, що ключові вимоги Москви залишаються незмінними.

«Мирний меморандум»

Після розмови з Путіним Трамп провів конференц-дзвінок із Зеленським та лідерами Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та головою Єврокомісії. Він повідомив, що Путін готує письмовий документ із умовами припинення вогню, який матиме «реалістичні» вимоги.

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Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підготовка мирного документу між РФ та Україною потребуватиме часу через «деталі».

«Термінів немає і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, диявол криється в деталях», — сказав Пєсков.

За словами речника Кремля, сторони мають спочатку підготувати свої проекти для подальших «складних переговорів».

Також він додав, що конкретних рішень про місце продовження двосторонніх контактів поки що немає.

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Що сказав Зеленський

Коментуючи пропозицію Путіна щодо меморандуму про припинення вогню, він зазначив, що слід спершу отримати його від росіян аби мати можливість обговорити його публічно.

Зеленський нагадав про невдалі попередні спроби переговорів і зазначив, що без реального тиску на Путіна зміни позиції Кремля не відбудеться.

Також глава держави оцінив розмову двох президентів, як «погану», передає Axios.

«Другий дзвінок був довшим і іншого характеру, ніж перший», — прокоментував розмову Зеленський.

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Згодом, у вечірньому зверненні 19 травня, президент України закликав Трампа «не дистанціюватися» від миротворчих зусиль, підкресливши, що «єдиний, хто виграє від цього, — Путін».

Також він наголосив на необхідності «посилення санкцій» проти Росії з боку західних партнерів.

Як зауважив Зеленський, що Київ не потребує переконань у питанні миру, адже «наші представники готові ухвалювати реальні рішення на переговорах».

Глава держави наголосив, що потрібна готовність від Росії брати участь у змістовних переговорах.

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Європейські лідери схвильовані

Як ми повідомляли раніше, після розмови з Путіним, Трамп провів переговори з Зеленським, Макроном, Шольцем, Мелоні, Стармером, Стуббом та фон дер Ляєн. Він інформував їх про зміст бесіди, де йшлося про можливі переговори між Україною та РФ.

У статті Financial Times йдеться про те, Трамп здивував європейських союзників, поділившись подробицями телефонної розмови з Путіним.

За даними видання, Трамп дав зрозуміти, що США можуть відійти від активної ролі у врегулюванні, перекладаючи відповідальність на Європу. Він не обіцяв нових санкцій проти РФ і заявив, що умови миру мають узгоджувати лише сторони конфлікту.

Європейські лідери, за свідченням джерел, були здивовані такою позицією Трампа, оскільки вона свідчить про небажання тиснути на Путіна. Сам Трамп заявив, що вірить у його мирні наміри.

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Своєю чергою видання Bloomberg зазначає, що європейські лідери залишилися розчарованими пасивністю Вашингтона. Джерело видання зазначило, що Трамп фактично знімає США з дипломатичного процесу.

Експерти Bloomberg Economics вважають, що така позиція США фактично дає Росії більше часу.

Проте, надвечір 19 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що європейські лідери домовилися про посилення санкційного тиску на Росію, передає Reuters. За його словами, такий крок було погоджено із Дональдом Трампом.

«Європа та Америка в цьому питанні єдині: ми активно підтримуватимемо Україну на її шляху до припинення вогню», — написав Мерц на платформі X. За його словами, з Трампом досягнуто домовленості про нові санкції проти Москви.

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Росія затягує час

Кореспондент Sky News Айвор Беннетт припускає, що Україна та європейські союзники можуть бути розчаровані та стривожені версією розмови Путіна та Трампа, повідомляє кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

За його словами, Трамп не чинив достатнього тиску на Путіна, хоча очікувалося, що він спонукає Росію до припинення вогню. Путін заявив, що санкції не обговорювалися, а Росія, навпаки, виступає за мирне врегулювання.

На думку журналіста, це може стривожити європейців, оскільки вони сприймуть такі слова як чергове затягування з боку РФ. Беннетт зазначає, що, попри тривалість розмови, суттєвих змін немає: Путін повторив стару позицію, а перспектива припинення вогню залишається невизначеною.

«Здається, це не наблизило ситуацію до мирної угоди чи хоча б до припинення вогню в Україні взагалі. Заява Путіна про те, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення домовленостей, майже збігається з тим, що Росія говорила протягом останніх двох місяців. Все, що насправді означає меморандум про майбутні мирні переговори, це те, що переговори триватимуть», — пояснює журналіст.

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Путін маніпулює Трампом

Видання The Independent зауважує, що США сподівалися, що розмова доведе вплив Трампа на Москву. Натомість вона лише підтвердила стару істину: «Путін знову смикає за ниточки».

Там зауважили, що хоч американський президент охарактеризував бесіду як «дуже добру», водночас російська сторона запропонувала власну інтерпретацію подій.

Путін заявив про готовність розробляти «меморандум про мир», який фактично передбачає визнання анексії українських територій.

«Або це може означати будь-яку точку України, де, за словами Путіна, російськомовне населення „перебуває в небезпеці“ і потребує порятунку — як-от Харків, друге за величиною місто України», — йдеться в матеріалі.

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При цьому Путін ухиляється від чіткої відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я.

Зокрема, кремлівський диктатор також наполягає, що для Росії пріоритетом є «усунення першопричини цієї кризи».

Своєю чергою науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон у коментарі LIGA.net заявив, що після переговорів із Трампом Путін почне ще інтенсивніший наступ на фронті та удари по українських містах.

На його думку, російський диктатор діє з розрахунку на безкарність, оскільки Трамп:

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не підтримає нові санкції проти РФ, запропоновані сенатором Гремом.

Обмежиться риторикою про «мирний процес», не турбуючись про реальні наслідки для України.

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«Путін просто купив собі щонайменше два тижні чи місяць. Війна тим часом загостриться, російський наступ буде ще активніший, бомбардування українських міст гіршими», — наголосив Дікінсо.

Переговори, які нічого не змінять

Аналітик Defense Priorities Даніель ДеПетріс зауважив, що двогодинна розмова не призвела до реальних зрушень у питанні припинення війни. На думку експерта, не слід було очікувати дипломатичного прориву від розмови Трампа з Путіним.

У своїй колонці для The Telegraph, він зазначив, що крім обіцянки від США щодо продовження переговорів, конкретних досягнень немає.

ДеПетріс наголосив, що після бесід із Зеленським та європейськими лідерами Трамп лише повторив, що Росія та Україна мають «негайно розпочати переговори». Також аналітик зауважує, що президент США не готовий жорстко тиснути на Путіна — наприклад, новими санкціями — щоб не зруйнувати весь процес.

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Даніель ДеПетріс зауважив, що сторони обговорили Україну, але не знайшли компромісу щодо ключових питань — припинення вогню, статусу окупованих територій та гарантій безпеки.

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