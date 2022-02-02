"Без Росії не може бути стабільності в Європі": президент Хорватії знову відзначився скандальною заявою

"Без Росії не може бути стабільності в Європі": президент Хорватії знову відзначився скандальною заявою

Він звинуватив Лондон у тому, що він нібито "вводить Україну в оману".

Президент Хорватії Зоран Міланович виступив зі звинуваченнями на адресу Великої Британії через її роль у підтримці України та закликав до угоди з Росією, оскільки без неї, за його словами, не може бути стабільності в Європі.

Про це пише Euractiv.

"Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном...Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", - сказав Міланович.

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Нагадаємо, що президент Хорватії Зоран Міланович виступив проти відправлення хорватських військових до Східної Європи у складі підрозділів НАТО. Крім того, він заявив, що Україні не місце в НАТО, і назвав події Революції Гідності "переворотом".

До того ж, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який у грудні минулого року відвідав Україну з дводенним візитом, натрапив на критику свого президента. Очільник Хорватії Зоран Міланович назвав візит прем’єра на тлі напружених відносин із Росією "звичайнісіньким шарлатанством".

Згодом, після цього інциденту, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича.

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