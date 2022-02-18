Без шестиметрового стола і з рукостисканнями: Путін і Лукашенко розпочали переговори у Кремлі

Без шестиметрового стола і з рукостисканнями: Путін і Лукашенко розпочали переговори у Кремлі

Для розмови Путіна та Лукашенка знаменитий овальний стіл не знадобився.

Лідери Росії та Білорусії Володимир Путін та Олександр Лукашенко розпочали переговори у Кремлі. Це їхня перша очна зустріч цього року, попереднього разу вони бачилися в Санкт-Петербурзі минулого грудня.

Про це у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє російський ТАСС.

Зазначається, що зустріч відбувається без додаткових антиковидних обмежень. Так, між президентами немає соціальної дистанції в кілька метрів, якої Путін дотримувався на переговорах із деякими іншими главами держав, зокрема канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Перед початком переговорів президенти обмінялися рукостисканнями, після чого розмістилися в кріслах біля каміна на невеликій відстані один від одного.

"На порядку денному – подальший розвиток російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства та союзництва, актуальні проблеми європейської безпеки та забезпечення національних інтересів двох країн, протистояння західним санкціям, проведення спільних військових навчань та інші теми", - повідомляє агенція.

Нагадаємо:

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