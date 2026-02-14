ТСН у соціальних мережах

Без США гарантії безпеки для України не спрацюють — МЗС Нідерландів

Також МЗС Нідерландів закликає пришвидшити надання допомоги Україні.

Прапор Нідерландів

Прапор Нідерландів / © Getty Images

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел заявив про необхідність участі Сполучених Штатів у будь-яких гарантіях безпеки для України.

Про це повідомляє Sky News.

Нідерландський міністр окреслив жорстку позицію, попередивши, що без США будь-які безпекові гарантії для України не матимуть реального ефекту.

Він також критично оцінив дії Європи, зазначивши, що допомога Україні часто надається надто повільно, а сам Євросоюз, за його словами, накладає на себе «самообмеження».

«Ми також маємо бути реалістами: у світі немає такої сили, як американська. Ми бачимо це зараз у конфліктах, які вирішуються по всьому світу — без участі та тиску США це не спрацює», — заявив ван Веел.

Водночас міністр визнав, що «наші трансатлантичні зв’язки» пережили «випробування і труднощі», однак, за його словами, вони залишаються настільки ж важливими, як і раніше.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направлення військ країн «Коаліції охочих» в Україну на нинішньому етапі означало б ескалацію конфлікту та ризик втрати контролю над подіями.

Ми раніше інформували, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що війна в Україні може бути припинена лише за умови активного залучення Китаю та посилення економічного тиску на ключових партнерів Росії.

