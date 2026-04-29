ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Без танків на Красній площі: у Кремлі виправдались за незвичний парад

У Росії парад з нагоди 81-ї річниці перемоги у Другій світовій війні «урізали» вперше за 20 років.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Парад в Москві.

Парад в Москві. / © Associated Press

Цього року 9 травня парад на Красній площі в Москві відбудеться без техніки — «в усіченому форматі». І в Кремлі навіть знайшли виправдання — чому так буде вперше за 20 років.

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

У традиційній кремлівській манері він зухвало заявив, що у всьому винен Київ, який нібито несе «терористичну загрозу». Мовляв, тому у Москві вирішили «мінімізувати ризики». За словами Пєскова, у даному випадку «йдеться про оперативну обстановку».

Втім, у Кремлі знайшли ще й інше пояснення, чому святкова процесія буде без техніки і лише з пішою колоною військових. В адміністрації диктора Путіна кажуть, що «рік не ювілейний» та й дата «не кругла».

«Парад буде, але давайте не забувати все-таки, що торік це був ювілейний, широкоформатний парад, такий, який і має бути в круглу дату. Ця дата не ювілейна, але парад все одно буде», — виправдався Пєсков.

Парад у Москві на 9 Травня

Напередодні російське Міноборони заявило, що парад у Москві 9 травня відбудеться без техніки. Водночас у відомстві втішили, що у складі пішої колони пройдуть військовослужбовці військових вишів усіх видів і родів військ, а от вихованці суворовських та нахімовських училищ, кадетських корпусів і механізована колона участі не братимуть.

І хоч у Москві посилаються начебто на «оперативну ситуацію», але політичний коментатор Ігор Тишкевич вважає, що це рішення може бути пов’язане з важливим політичним вибором для “фюрера” Володимира Путіна на тлі війни проти України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie