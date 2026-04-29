Без танків на Красній площі: у Кремлі виправдались за незвичний парад

Парад в Москві. / © Associated Press

Цього року 9 травня парад на Красній площі в Москві відбудеться без техніки — «в усіченому форматі». І в Кремлі навіть знайшли виправдання — чому так буде вперше за 20 років.

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

У традиційній кремлівській манері він зухвало заявив, що у всьому винен Київ, який нібито несе «терористичну загрозу». Мовляв, тому у Москві вирішили «мінімізувати ризики». За словами Пєскова, у даному випадку «йдеться про оперативну обстановку».

Втім, у Кремлі знайшли ще й інше пояснення, чому святкова процесія буде без техніки і лише з пішою колоною військових. В адміністрації диктора Путіна кажуть, що «рік не ювілейний» та й дата «не кругла».

«Парад буде, але давайте не забувати все-таки, що торік це був ювілейний, широкоформатний парад, такий, який і має бути в круглу дату. Ця дата не ювілейна, але парад все одно буде», — виправдався Пєсков.

Напередодні російське Міноборони заявило, що парад у Москві 9 травня відбудеться без техніки. Водночас у відомстві втішили, що у складі пішої колони пройдуть військовослужбовці військових вишів усіх видів і родів військ, а от вихованці суворовських та нахімовських училищ, кадетських корпусів і механізована колона участі не братимуть.

І хоч у Москві посилаються начебто на «оперативну ситуацію», але політичний коментатор Ігор Тишкевич вважає, що це рішення може бути пов’язане з важливим політичним вибором для “фюрера” Володимира Путіна на тлі війни проти України.

