Роль президента США Дональда Трампа у можливому завершенні активної фази війни є ключовою.

Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв’ю 24 Каналу.

Буданова запитали, ким сьогодні Трамп є для України та як його слід розглядати в контексті війни. Глава розвідки наголосив, що зберігає свою позицію щодо послідовності дій колишнього президента США.

«Його (Трампа — ред.) дії максимально системні й послідовні. А ким він є для нас — я просто дозволю собі трохи перефразувати не те що ваше питання, а взагалі парадигму цього», — сказав Буданов.

Він підкреслив, що без участі Трампа наразі не бачить можливості для припинення бойових дій.

«Без його втручання я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз», — заявив керівник ГУР.

Нагадаємо, в інтерв’ю для Bloomberg у липні Кирило Буданов заявив, що позиція президента США Трампа є послідовною і судити про нього за характеристиками в ЗМІ не варто. «Як глава спецслужби, я знаю більше», — підкреслив Буданов тоді.