ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
520
Час на прочитання
1 хв

Чи реально закінчити війну в Україні без Трампа — Буданов дав чесну відповідь

Керівник ГУР підкреслив, що позиція Трампа послідовна, і саме він може вплинути на припинення війни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи реально закінчити війну в Україні без Трампа — Буданов дав чесну відповідь

Голова ГУР Буданов / © скриншот з відео

Роль президента США Дональда Трампа у можливому завершенні активної фази війни є ключовою.

Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв’ю 24 Каналу.

Буданова запитали, ким сьогодні Трамп є для України та як його слід розглядати в контексті війни. Глава розвідки наголосив, що зберігає свою позицію щодо послідовності дій колишнього президента США.

«Його (Трампа — ред.) дії максимально системні й послідовні. А ким він є для нас — я просто дозволю собі трохи перефразувати не те що ваше питання, а взагалі парадигму цього», — сказав Буданов.

Він підкреслив, що без участі Трампа наразі не бачить можливості для припинення бойових дій.

«Без його втручання я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз», — заявив керівник ГУР.

Нагадаємо, в інтерв’ю для Bloomberg у липні Кирило Буданов заявив, що позиція президента США Трампа є послідовною і судити про нього за характеристиками в ЗМІ не варто. «Як глава спецслужби, я знаю більше», — підкреслив Буданов тоді.

Дата публікації
Кількість переглядів
520
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie