"Без України будь-які домовленості неможливі": Зеленський прокоментував зустріч з Трампом 

Президент України Володимир Зеленський дав перші коментарі після переговорів за зачиненими дверима в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом.

"Дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна, і атмосфера важлива. Ми розмовляємо, ми говоримо про Україну. Говорили авжеж тільки про Україну і про українців. І про те, як підтримати, які сильні українці, що вистояли всю цю навалу російської агресії. І те, що ми всі хочемо, щоб був мир. Але для нас дуже важливо – і це наша позиція – щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії і Путіна, або ще якихось агресорів колись повернутись. І це найважливіше: справедливий мир і сильні гарантії безпеки для України. Тому ми будемо подовжувати працювати", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що вони з Трампом сьогодні перебувають в процесі обговорення різних питань.

"Ми повинні працювати більше, більше зустрічатися. Наші команди будуть також працювати. Поки що зарано про щось говорити. Позиції України зрозумілі. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Без України про цей мир справедливий будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. І я дуже радий, що вони це сприймають", - зазначив президент.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа у Парижі тривала 35 хвилин. Після закінчення тристоронньої зустрічі відправилися на відкриття відновленого собору Паризької Богоматері.

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