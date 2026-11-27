Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Україна перебуває на передовій європейської безпеки, а її фінансова підтримка з боку ЄС має вирішальне значення.

Про це французький лідер заявив під час пресконференції за підсумками першого дня саміту Європейської ради.

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Макрон наголосив на необхідності подальшої допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Він пояснив, що така підтримка важлива не лише через поступове виведення американських військ, яке триває від початку 2025 року, а й через безпосередній вплив війни на європейську безпеку.

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«Допомога Європейського Союзу має вирішальне значення. Чому? Тому що з початку 2025 року триває виведення американських військ, а також тому, що ця війна безпосередньо стосується нас. Українці борються за суверенітет і територіальну цілісність своєї країни, але вони також перебувають на передовій європейської безпеки», — зауважив президент Франції.

На переконання Макрона, припинення фінансової підтримки України матиме наслідки для всього європейського континенту. Він закликав оцінювати ситуацію з урахуванням географії та історичного контексту.

«Треба поглянути на карту і ще раз переглянути історію. Тож так, ця війна має екзистенційне значення для безпеки європейців. Якщо ми покинемо Україну, ми поставимо під загрозу нашу безпеку в коротко- та середньостроковій перспективі», — додав Макрон.

Французький президент також звернув увагу на провокації Росії проти європейських держав. За його словами, загроза для країн континенту може стати відчутною значно раніше, ніж у середньостроковій перспективі.

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«І коли я дивлюся на ситуацію в багатьох європейських країнах, стає зрозуміло, що це станеться скоріше в короткостроковій, ніж у середньостроковій перспективі. Достатньо лише щодня спостерігати за агресією Росії щодо нас усіх разом», — наголосив він.

Макрон окремо підкреслив, що підтримка України є не лише проявом відповідальності Франції, а й відповідає національним інтересам країни.

«Ми допомагаємо Україні з почуття відповідальності та тому, що це відповідає нашим інтересам. Я тут, щоб захищати інтереси Франції. Це відповідає інтересам Франції», — заявив президент.

Він додав, що європейські держави підтримують Київ, оскільки усвідомлюють важливість безпеки всього континенту. Макрон також наголосив, що наслідки війни безпосередньо стосуються французьких громадян.

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«Європа солідарно підтримує Україну, оскільки європейці розуміють, що на кону стоїть безпека нашого континенту. Як президент Франції, я можу сказати вам, що в Україні на кону стоїть безпека французького народу, нашої країни — сьогодні і завтра. Жодної наївності, жодної безвідповідальності», — підсумував Макрон.

Раніше повідомлялося, що у Франції спалахнув політичний скандал після повідомлень про присутність французьких військових в Україні.

Ми раніше інформували, що кандидатка у президенти Франції, лідерка ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, відома своїми антиукраїськими поглядами, назвала три варіанти завершення війни в Україні.

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