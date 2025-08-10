Без України про Україну: NYT про загрози для Києва від зустрічі Трампа і Путіна

Дональд Трамп і Володимир Путін. Архівне фото / © Associated Press

На зустрічі Трампа та Путіна на Алясці Україна може втратити вплив на своє майбутнє.

Які ризики для українців несе ця зустріч, пише New York Times.

У виданні нагадують, що протягом майже трьох років війни в Україні гаслом Вашингтона на підтримку боротьби проти російського вторгнення було «ніяких переговорів щодо України без України».

Але коли президент Трамп зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним на Алясці в п’ятницю, українців там не буде, якщо не буде запрошення в останню хвилину. А швидка відмова Києва від заяви Трампа про те, що він вже веде переговори з Росією щодо того, що він нечітко назвав «обміном земель», без жодної згадки про гарантії безпеки чи зброю для України, підкреслює ризики для українців.

Протягом останніх шести місяців Україна боялася, що образ «мирної угоди» Трампа є подібним до того, як Франклін Рузвельт, Йосип Сталін та Вінстон Черчилль поділили Європу на Ялтинській конференції 1945 року. Ця зустріч стала синонімом, коли великі держави ділять світ, менші держави страждають від наслідків, а вільні люди опиняються під авторитарним правлінням.

Ризики для Зеленського

На думку видання, найбільше ризикує Зеленський. Після його гіркої зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в лютому, яка завершилася заявою президента США про те, що «у вас зараз немає карт», у нього є всі підстави побоюватися, що Трамп у кращому випадку є ненадійним партнером. У гіршому випадку Трамп схильний до лестощів та маніпуляцій з боку Путіна, яким він часто висловлював захоплення.

Ризики для Трампа

Ця зустріч також несе політичні ризики для самого Трампа, вважає NYT.

Вони будуть особливо гострими, якщо його вважатимуть таким, що змушує мільйони українців йти на територіальні поступки, маючи мало гарантій того, що Путін за кілька років перерви не захопить решту країни.

«Президент Трамп, здається, все ще вступає в цю розмову так, ніби Путін веде переговори як партнер чи друг», — сказала Тресса Генова, директорка з програм та операцій Центру стратегії та безпеки імені Скоукрофта при Атлантичній раді. «Це й надалі ускладнюватиме ці переговори, якщо Україна не буде залучена».

Той факт, що Трамп взагалі зустрічається з Путіним, є невеликою перемогою для російського президента, додала Тресса Генова. Вона пояснила, що Трамп все ще дає Путіну презумпцію невинуватості, і цю динаміку Путін спробує використати навіть після цієї зустрічі.

Путін блефує

Джеффрі Зонненфельд, президент Інституту керівників Єльського університету, який відстежував багато російських порушень, наголосив, що РФ — далеко не така могутня, як може здатися.

За його словами, Путін вступає у переговори з Трампом у надзвичайно слабкому економічному становищі, і американським переговірникам було б вигідно усвідомити, наскільки мало карт у Росії.

«Містична ілюзія влади, яку створює Путін, така ж реальна, як і Чарівник країни Оз», — сказав Зонненфельд. «Російська економіка руйнується. Трамп, здається, цього не усвідомлює».

Зонненфельд застеріг Трампа від будь-якої угоди, за якою Україна відмовиться від прав на Донбас, особливо враховуючи угоду, яку адміністрація Трампа домоглася про те, щоб Сполучені Штати розподіляли майбутні доходи від мінеральних запасів України через спільний інвестиційний фонд.

«Відмова від Донбасу була б катастрофою. Саме там знаходиться багато цих цінних корисних копалин», — підсумував він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня в американському штаті Аляска.

