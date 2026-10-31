«Без Європи переговорів не буде»: дипломат закликав Київ наполягати на участі ЄС у діалозі з РФ

Прапори Євросоюзу / © Associated Press

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Україна повинна наполягати на безпосередній участі Європейського Союзу в будь-яких майбутніх переговорах із Росією.

Таку думку в етері Еспресо висловив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

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На його переконання, після 3 листопада українській владі потрібно чітко сформулювати позицію щодо майбутнього переговорного процесу та домогтися залучення європейських партнерів. Дипломат застеріг від сценаріїв, які дозволили б Росії вести перемовини без представників Європи.

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«Без Європи ніяких переговорів з РФ вестися не буде», — наголосив Безсмертний.

Він також звернув увагу, що Євросоюз уже має офіційну посадовицю, уповноважену представляти його у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Йдеться про Каю Каллас, тому, на думку дипломата, немає підстав шукати інших кандидатів, зважаючи на те, хто може бути прийнятним для Кремля.

«Є верховний представник чи представниця з питань зовнішньої політики і безпеки Кая Каллас. Для чого видумувати, коли є офіційна особа в Європейському Союзі?» — зазначив він.

Окремо Безсмертний закликав українську владу діяти рішучіше, враховуючи постійні російські обстріли та ракетні удари по Україні.

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Дипломат вважає неприпустимими спроби шукати компроміси чи загравати з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, поки Москва продовжує збройну агресію проти України.

Раніше повідомлялося, що Кремль намагається посварити європейські країни між собою, щоб послабити позиції Європи в майбутніх переговорах щодо закінчення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що Росія виступила проти участі Європейського Союзу в тристоронніх переговорах щодо України, бо буцімто їхня позиція «провокаційна».

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