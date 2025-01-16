Мирні перемовини України з РФ: коли відбудуться та хто претендує на участь

Україна не змінює своєї позиції щодо безпосередніх переговорів з Путіним.

Дедалі більш активно серед українських та західних політиків обговорюється тема закінчення війни в Україні та початку мирних переговорів. Дискусії пожвавішали після заяви новообраного президента США Дональда Трампа про зустріч з кремлівським диктатором.

Європа підтримує позицію України, зокрема чимало європейців претендують на місце за майбутнім переговорним столом.

Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Жорстка позиція Кремля

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на пропозиції щодо перемир’я, які передбачають лише заморожування вступу України до НАТО на 20 років, пише американське видання Fox News.

Зі свого боку, російський диктатор Володимир Путін бере під сумнів легітимність української влади та заявляє, що лише нові вибори можуть створити умови для переговорів. Однак навіть за таких обставин він не готовий поступатися позиціями.

За даними видання, РФ висуває для можливих переговорів про завершення війни проти України такі умови:

визнання окупованих Росією територій, зокрема Криму;

юридичні гарантії нейтрального статусу України без перспектив вступу до НАТО;

скасування західних санкцій;

припинення будь-якої підтримки України з боку Заходу.

Це може ускладнити пошук компромісів для команди новообраного президента США Дональда Трампа.

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Там зауважили, що Кремль продовжує наполягати на власних умовах і його агресивна позиція робить перспективу мирного врегулювання ще більш віддаленою.

Подібні припущення робить видання Bloomberg. Там зазначають, що Путін стає дедалі більш впевненим у своїй перевазі на полі бою в Україні. Тому він має намір досягти своєї мети, щоб Київ ніколи не вступав до НАТО і щоб на його військовий потенціал були накладені обмеження.

"Кремль дотримується позиції, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати постачання зброї Україні в межах двосторонніх угод про безпеку, ця зброя не повинна використовуватися проти Росії або для захоплення територій", – повідомило джерело видання, обізнане про підготовку Москви до можливих переговорів.

У виданні також зазначають, що РФ вимагатиме на переговорах збереження принаймні фактичного контролю над майже 20% території України, яка перебуває під окупацією, зокрема Кримський півострів.

Зі свого боку, у Кремлі зробили скандальну заяву щодо майбутніх переговорів. Там заявляють, що 2025 року Україна нібито "взагалі припинить існування".

Коли відбудуться переговори

Президент України Володимир Зеленський почав заявляти про готовність до переговорів щодо припинення війни, повідомляє The Washington Post. У виданні підкреслюють, що Україні необхідні гарантії довгострокової безпеки.

Деякі політики "починають вірити", що війна справді може закінчитися 2025 року. Це пов’язано з тим, що розмови про мирну угоду почастішали після обрання Трампа.

Одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN зазначає, що переговори з Москвою можуть відбутися у першій половині 2025 року, незалежно від того, хто переміг на виборах у США.

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Кореспондент Sky News Івор Беннетт, який працює в Росії, заявив, що, ймовірно, бойові дії в Україні остаточно припиняться 2025 року. До 9 травня Кремль сподіватиметься завершити переговори щодо України.

"Я передбачаю, що війна в Україні закінчиться 2025 року. Або, можливо, точніше: бойові дії припиняться і конфлікт буде заморожено", – зазначив він.

Радники Трампа зазначають, що мирна угода з Україною може бути досягнута не раніше, ніж за кілька місяців.

Чимало західних експертів вважають, що укладання угоди про припинення вогню між Україною та Росією може стати для Володимира Путіна важким, але розумним кроком. Це може забезпечити Росії “незалежність” і відновити її відносини із західними країнами, пише New York Post.

Хто хоче сісти за стіл майбутніх переговорів

Західні політики жваво дискутують щодо формату майбутніх переговорів України з РФ та хто зможе сісти за стіл.

Дипломати зауважують, що конкретних планів на папері поки що немає. Однак ситуація може змінитися після інавгурації Трампа.

Більшість лідерів ЄС чітко дали зрозуміти, що хочуть уникнути обмеженого форуму на кшталт "Мінська", який би виключив широкий спектр інтересів всього блоку.

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Європейці у контактах з оточенням Трампа наполягають на необхідності продовження американської військової допомоги для посилення позиції України на переговорах.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявляв, що Австрія, як нейтральна країна, може слугувати місцем для потенційних мирних переговорів, передає NV.

За словами прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, лідери ЄС також переконані, що для Трампа буде "майже неможливо" виключити Європу з рішень щодо України.

Зі свого боку, Польща хоче брати участь у переговорах про закінчення війни в Україні та безпосередньо про це заявляє.

"Ми також говорили, пані та панове, про можливі мирні переговори. Я кажу "потенційно", тому що мирні переговори між Україною та Росією зараз не ведуться. Але ми говорили про можливі мирні переговори", – сказав президент Польщі Анджей Дуда на спільній пресконференції із Зеленським 15 січня.

"Про Україну без України"

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що переговори щодо майбутнього України вже можуть відбуватися без її участі.

Як вважає дипломат, максиму “нічого про Україну без України”, яку він сам допомагав сформулювати, сьогодні можуть ігнорувати.

“Дуже важливо зрозуміти, що без нас не мають ухвалювати рішень про нас, і нам дуже потрібно бути частиною цих рішень. Але говорити точно будуть без нас. І я впевнений, що і зараз вже говорять різними неофіційними, непублічними каналами”, — підкреслив Клімкін.

Дипломат зазначив, що Україна може опинитися перед фактом готового документа, узгодженого без її участі.

Платформи для переговорів не існує

Російському диктатору потрібен лише повний контроль над Україною. Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав журналіст Віталій Портников.

На його думку, якщо США надасть такий контроль РФ – це буде "масштабна зовнішньополітична поразка".

За його словами, США може сподіватися, що Путін задовольниться чимось значно меншим. До прикладу:

територіальним контролем над тими територіями, які він вже захопив;

обіцянками того, що Україна не вступить до НАТО.

Портников зауважив, що платформи для реальних домовленостей не існує.

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Журналіст вважає, що посадити Путіна за стіл переговорів можна внаслідок запровадження санкцій проти нафтогазових гігантів РФ, танкерів, які перевозять російську нафту, ударів України по російських нафтобазах.

Що кажуть в Україні

Україна не змінює своєї позиції щодо безпосередніх переговорів з Путіним.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, рішення Ради національної безпеки та оборони України, яке забороняє прямі переговори з Путіним, діє й досі.

Також Сибіга раніше заявляв, що Україна працює із союзниками над досягненням справедливого й всеосяжного миру.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на Київ немає жодного тиску щодо досягнення якнайшвидшої мирної угоди з Москвою.

"Жодного тиску на нас немає. Дуже важливо не маніпулювати терміном "мир". Ми говоримо про всеосяжний, стійкий, тривалий мир для України. Це дуже важливо, і це нероздільне розуміння справедливого миру", — сказав дипломат.

Переговорів за лаштунками не буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не веде закулісних переговорів з Росією. Крім того, жодних переговорів з росіянами без участі України не може бути.

"Україна не веде жодних залаштункових розмов з Росією, це не в наших інтересах. Тому що для нас втрата довіри партнерів, безумовно, є великим ризиком", — підкреслив Зеленський.

Водночас президент наголосив: Київ рішуче реагуватиме, якщо якась країна вестиме за спиною українців такі переговори.

Раніше Зеленський зазначав, що спочатку будуть переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом, а потім — з кремлівським диктатором.

В інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману глава держави розповів, що позиція України буде ключовою для європейських партнерів, оскільки війна триває на українській території, і Україна має право на найгучніший голос у мирних перемовинах.

“Ми з Трампом домовимося, і після цього вже може бути розмова з росіянами”, – підсумував Зеленський.

Також президент України вважає, що для досягнення миру та недопущення повторної агресії Росії Україна повинна мати сильну позицію, яка базується на гарантіях безпеки.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, які сценарії закінчення війни в Україні обговорюють.

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