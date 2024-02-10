Без Залужного: Зеленський змінив склад Ставки та РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради нацбезпеки та оборони.

Про це йдеться в указах президента №67 та №68.

Зокрема, Зеленський увів у склад Ставки верховного головнокомандувача нового головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Також указом №67 глава держави вивів зі складу Ставки Валерія Залужного.

Іншим указом Зеленський увів Сирського до складу Ради нацбезпеки і оборони. Водночас було виведено зі складу РНБО Валерія Залужного та колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський вніс зміни до керівництва Збройних Сил України. Так, головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного відправлено у відставку, а на його місце призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

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