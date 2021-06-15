Без змін: у Кремлі заявили, що у них немає нових напрацювань щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Російська сторона не поспішає організовувати зустріч, яка, за словами Зеленського, може активізувати мирні переговори.

Досягнень або напрацювань по організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна поки немає.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє "Московський комсомолець".

"Ні, поки немає", — сказав Козак, відповідаючи на питання журналіста.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поскаржився, що РФ затягує проведення його зустрічі з Путіним. Зеленський вірить, що зустріч з президентом Росії може активізувати мирні переговори.

Під час пресконференції 20 травня президент України зазначив, що у нього обов'язково буде пряма розмова з Путіним.

Раніше в Кремлі підтвердили підготовку зустрічі Зеленського і Путіна, але заявили, що "процес йде непросто", поки немає конкретних дат, як і потенційних місць проведення зустрічі.

Путіна атакував запитаннями журналіст видання NBC News – "Секретні матеріали"

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