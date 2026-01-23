Бездіяльність Трампа заохочує Путіна: експерт пояснив, чому Кремль не боїться тиску США

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не використовує свій вплив, щоб стримати російського диктатора Володимира Путіна. Водночас «фюрер» вважає, що Україна близька до здавання території.

Про це заявив керівник відділу зовнішньої політики Центру нових євразійських стратегій Джон Лоф у коментарі CNN.

«Висновок Путіна полягає в тому, що Трамп не бажає чинити реальний тиск на Москву, аби вона припинила цю війну. … Він міг би запровадити більше санкцій або ж забезпечити виконання тих санкцій, що вже є», — пояснив Лоф.

За словами експерта, млявий характер дій Трампа щодо Російської Федерації підживлює прагнення Кремля до територіального захоплення України.

«Путін, здається, думає, що час на його боці. Якщо він не вірить, що президент Трамп готовий чинити такий тиск, то який сенс погоджуватися зараз, коли він думає, що може отримати щось набагато більше в майбутньому?» — вважає геополітичний експерт.

Ба більше — нещодавня напруженість між США та їхніми союзниками з НАТО дає Путіну надію на російський вплив у всьому блоці.

«Це дає їм (Росії) надію, що українці не зможуть інтегруватися в жодні межі НАТО. Це дає їм певний оптимізм щодо того, що вони зможуть знову заявити про себе в Європі так, як це було неможливо з часів розпаду Радянського Союзу», — вважає Лоф.

Нагадаємо, помічник російського «фюрера» Юрій Ушаков після зустрічі з представниками США у Москві заявив, мовляв, перспектив «довгострокового врегулювання» щодо України немає, якщо не будуть вирішені територіальні питання. Також вкотре він зухвало наголосив, що РФ «націлена на політико-дипломатичне вирішення» війни.

Водночас прессекретар президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що умовою Кремля для припинення бойових дій є повне виведення Україною ЗСУ за межі Донбасу. З його слів, будь-які переговори про мир повинні відбуватися нібито «тільки після досягнення всіх стратегічних цілей Москви».