«А тим часом іноземці в наглядовій раді стратегічної енергокомпанії країни НЕК “Укренерго” по суті здійснили переворот, звільнили голову правління Зайченка, якого вони ж призначили пару місяців тому, звільнили всіх членів правління. Звільнили без пояснень та без жодних претензій», – заявив Кучеренко.

За його словами, засідання наглядової ради відбувалося «таємно», без аудіозапису.

«Ще раз наголошую – звільнено все правління! У стратегічній енергетичній компанії під час війни нема правління. Це безглузде рішення, яке наносить велику шкоду енергетичній безпеці країни під час війни. І це саме в той момент, коли ворог активно атакує об’єкти нашої енергетичної системи», – підкреслив депутат.

Кучеренко також поставив під сумнів роль іноземних членів наглядових рад: «На кого ж працюють іноземні члени наглядових рад – на Україну чи зовсім навпаки? В мене нема сумніву в нікчемності та непотрібності наглядових рад стратегічних компаній під час війни – це має бути пряма відповідальність українського уряду».

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко погодився з оцінкою ризиків:

«На жаль, хаос у головній енергетичній компанії України напередодні ОЗП створює великі безпекові ризики для усієї країни», – зазначив експерт.

Нагадаємо, Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови НЕК "Укренерго". Він був обраним кілька місяців тому за підсумками відкритого і прозорого конкурсу з залученням західних стейкхолдерів. Деталей щодо мотивів рішення наразі немає.