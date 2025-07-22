Безвіз під загрозою? : нардепка про наслідки ухвалення закону про НАБУ і САП

Нардепка попередила про загрозу зриву євроінтеграції і співпраці з МВФ

Реклама

Ухвалення законопроєкту № 12414 руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП і може зупинити Україну на шляху до ЄС

Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, нардепка Анастасія Радіна, передає «Еспресо».

«Дуже іронічно, що проголосований щойно законопроєкт зареєстрований 16 січня. І це, на жаль, дуже доречна історична паралель (йдеться про аналогію з „диктаторськими законами“ 16 січня 2014 року, прийнятими у відповідь на Євромайдан — ред.)», — сказала нардепка.

Реклама

За її словами, відповідно до цього закону Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) «фактично стає фікцією», на яку будуть просто виділяти бюджетні гроші.

«Адже можливості самостійно розслідувати в антикорупційного бюро не буде», — сказала Радіна.

Вона зауважила, що генеральний прокурор зможе в будь-який момент витребувати документи, дати обов’язкові для виконання доручення, передати справу під контроль інших прокурорів або закрити справу.

«А генеральний прокурор, я змушена нагадати, є найбільш політично незахищеним правоохоронцем в цій країні, бо для того, щоби його звільнити, достатньо просто, 226 кнопок в залі. Ми переконалися сьогодні, що ці кнопки в залі набираються. Таким чином, на жаль, ми входимо в епоху, коли з підписанням цього законопроєкт про незалежність антикорупційної системи, на жаль, можна буде забути», — вважає Радіна.

Реклама

Також вона нагадала, що незалежні антикорупційні органи — це те, що Україна обіцяла на шляху до європейської інтеграції, взаємодії з Міжнародним валютним фондом, безвізового режиму з Європейським Союзом.

«Це всі ті речі, до яких ми звикли, які ми вважаємо вже даність. На жаль, те, що сьогодні було ухвалено в парламенті, суперечить всім тим умовам, на які ми отримували і безвізовий режим, і допомогу, і поступ членства до Європейського Союзу», — підсумувала вона.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, Верховна Рада схвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Голова Верховної Ради Стефанчук уже підписав документ.

У НАБУ та САП закликали Зеленського не підписувати його, оскільки тепер «дві незалежні інституції — НАБУ і САП — фактично повністю переводяться в залежний режим».

Реклама