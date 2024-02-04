"Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою": у Білому домі засудили законопроєкт про підтримку без допомоги Україні

Законопроєкт Палати представників не допомагає народу України.
Протягом кількох місяців адміністрація президента Джо Байдена працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та забезпечує підтримку народу України та Ізраїлю.
Про це йдеться в заяві прессекретарки Карін Жан-П'єр щодо останнього республіканського законопроєкту Палати представників.
"У той час, коли законодавчий текст неминучий, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр. Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону, не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги мирним жителям Палестини, більшість з яких жінки та діти, яку підтримали ізраїльтяни, відкривши шлях під'їзду. Натомість республіканці Палати представників повинні працювати двопартійно, як це роблять адміністрація та Сенат, над цими нагальними питаннями національної безпеки", - йдеться у заяві.
До слова, у Держдепі США завили, що рішення ЄС про створення фонду допомоги Україні є гарним прикладом підтримки широкою коаліцією країн, але американський Конгрес все ж має виконати свою роль, ухваливши пакет допомоги для українців на 60 млрд дол.
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