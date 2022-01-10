"Безпека України - це безпека Європи: у Канаді не виключають можливість відправлення зброї до України

"Безпека України - це безпека Європи: у Канаді не виключають можливість відправлення зброї до України

Мелані Джолі закликала РФ припинити нарощування військ біля України.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі не виключила можливість відправки країною зброї в Україну через нарощування Росією військ поблизу кордонів з Україною. За її словами, найважливіше зараз — це працювати з українцями, аби впоратися із загрозами.

Про це повідомляє CTV.

За її словами, її колеги працюють над цим питанням.

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"Ми закликаємо Росію разом з усіма союзниками по НАТО припинити нарощування військової присутності поряд з Україною…Коли йдеться про боротьбу з загрозою, яку Росія становить зараз, саме тому я провела у п'ятницю важливу зустріч з усіма міністрами закордонних справ НАТО, тому що важливо, щоб ми як альянс продемонстрували силу, єдність та рішучість", - зазначила вона.

За її словами, найважливіше зараз — це працювати з українцями, аби впоратися із загрозами.

"Саме цим ми і займатимемося. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, також активно займається цим питанням із союзниками...Безпека України — це безпека Європи, а отже, це безпека всього світу та Канади", — сказала вона.

Нагадаємо:

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін "відмовитися від наявної морально небезпечної блокадної позиції і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням".

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