"Безпека всіх": Макрон назвав основу мету візиту до Москви

Він сказав, що почув від президента Путіна бажання рухатися вперед, знайти політичне рішення, але у питанні є дуже серйозна напруга.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мета його візиту до Москви - безпека всіх, бо ні Росія, ні європейці не зацікавлені в безладі та нестабільності

Про це Макрон сказав на спільній пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, - пише Укрінформ.

За його словами, розмова з президентом Путіним дозволила виробити низку пропозицій і віднайти точки дотику між позиціями Франції та Росії.

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“З НАТО, з США - ми будемо продовжувати конкретні переговори зі всіма партнерами для того, щоб побудувати ці нові гарантії миру і безпеки”, - сказав президент Франції.

“Ми повинні спільно продемонструвати волю, що ми готові працювати над гарантіями безпеки, побудувати новий порядок безпеки та стабільності в Європі. Ми не можемо колективно всі разом наражати себе на ризик того, що в Європі знов буде конфронтація, сфери впливу, нестабільність, безлад - це створить нові образи та нові загрози. Завжди легко розпочати конфлікт, але складно завершити його та побудувати довгостроковий мир. Тому я не вірю, що ми вимушені обирати між новими правилами чи іграми без правил”, - додав Макрон.

Він сказав, що почув від президента Путіна бажання рухатися вперед, знайти політичне рішення, але у питанні є дуже серйозна напруга.

“Тому це не значить, що ми про все домовилися. Це значить, що процес розпочався”, - сказав Макрон.

“Я переконаний, для того, щоб гарантувати нашу колективну безпеку, треба колективно працювати, щоб і Росія, і США, і європейці, і всі союзники були віддані тому, щоб якомога скоріше подолати непорозуміння минулого, тому що вони є, і найважливіше — знайти корисні рішення. Для мене це дуже зрозуміло — стабільність з військової точки зору у довгостроковій перспективі. Саме тому я приїхав сюди у Москву, і поїду завтра у Київ”, - зазначив він.

Також Макрон наголосив на необхідності повернутися до діалогу з Росією.

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“Росія — це європейська країна. Хто вірить у Європу — має вміти працювати з Росією, знайти засоби, щоб будувати майбутнє у Європі та з європейцями. Чи це легко? Ні... Так, це тяжко, але не варто від цього відмовлятися. І що стосується Франції, то це її покликання, її роль тому що у цьому півріччі ми головуємо у ЄС. Це означає нести голос ЄС і враховувати різні складнощі у спілкуванні з таким сусідом, як Росія, яка відіграє вирішальну роль в нашій безпеці, а також слухати усіх європейців", - висловився французький президент.

"І перебуваючи тут, я намагаюсь бути тим, хто може зробити внесок, щоб знайти цей правильний шлях”, - резюмував Макрон.

Макрон прибув до Москви у понеділок. На зустрічі з Володимиром Путіним президента Франції Еммануеля Макрона годували рибною юшкою, осетриною, олениною та грушевим пирогом.

Після прогулянки Красною площею Макрон зупинився на ніч у готелі в центрі Москви. Вранці він вирушить до Києва.

Нагадаємо, що Макрон переконаний, що найближчими днями будуть вирішальними для стабілізації ситуації та деескалації.

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