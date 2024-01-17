Безпекова угода, ракети Scalp і сотні снарядів: Макрон готується до візиту до України наступного місяця

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує підписати двосторонню безпекову угоду з Києвом під час візиту до України наступного місяця.

Лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція "продовжуватиме допомагати Україні утримувати лінію фронту та захищати небо", і що дві країни "завершують угоду" про "гарантаї безпеки".

Про це він сказав під час прес-конференції в Парижі, пише Politico.

Видання зазначає, що Франція кілька місяців працювала над угодою, яка має на меті зміцнити оборону та фінанси України в довгостроковій перспективі. Заява Макрона була зроблена після минулотижневого візиту до Києва британського прем’єр-міністра Ріші Сунака, під час якого він підписав двосторонню угоду про безпеку та пообіцяв надати Україні 3 мільярди євро військової допомоги протягом наступних двох років.

Крім того, Макрон під час прес-конференції анонсував поставку в Україну 40 ракет великої дальності Scalp і "кількох сотень" снарядів найближчими тижнями.

Лідер Франції також сказав, що Парижу та Європі доведеться прийняти "нові рішення в найближчі тижні та місяці", ймовірно, маючи на увазі переговори в Брюсселі щодо вирішення суперечки щодо пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро .

Нині всі європейські партнери України перебувають під тиском, щоб збільшити військову підтримку України, оскільки Росія продовжує свої невпинні авіаудари, а допомога США зупинилася в Конгресі.

Угода про гарантії безпеки для України

Першим безпекову угоду підписав прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, який прибув до Києва 12 січня з військовою допомогою.

Також відомо, що активізовано перемовини щодо аналогічної безпекової угоди України з Канадою. А її проєкт передано до Офісу президента Володимира Зеленського.

Тим часом Україна розпочала перемовини з Румунією про гарантії безпеки – з 9 державою, з якою їх ведуть.

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