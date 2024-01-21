Безпекова угода з Британією: Пристайко назвав один із важливих пунктів договору

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня підписали двосторонню безпекову угоду. Вона буде насичена двосторонніми домовленостями і угодами. Це рамкова угода, але вона буде насичена окремими додатковими угодами. Вона буде розширюватись по напрямках – постачання конкретних видів озброєння, фінансування і так далі.

Про це дипломат Вадим Пристайко розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Дуже цікавий момент, який я побачив у виступі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, де він дуже чітко відзначив, що сьогодні є невеликий пункт, де написано, що Україна має бути готова виступити на допомогу Британії в майбутньому, і що Британія буде розвивати наші Збройні сили і допомагати настільки, щоб це могло статися. Це надзвичайно важливо, такого ніколи не було в нашій культурі політичній. Ми чомусь постійно сприймаємо, споживаємо безпеку, гранти, кредити", - зауважив дипломат.

Пристайко також додав, що зараз ми маємо усвідомити – цінності, про які ми так довго говорили, як не дивно, мають двосторонній рух.

"Британія, як майбутнє НАТО, розраховує, що Україна стане не просто споживачем, а з часом буде здатна додавати безпеки", - резюмував він.

Нагадаємо, Умєров пояснив, до чого зобов’язує Британію укладена угода.

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