Безпекова угода: Зеленського очікують сьогодні у Польщі

Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 8 липня, очікують з візитом у Варшаві, під час нього підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Таку інформацію опосередковано підтвердив заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна в етері Polskie Radio.

Анджей Шейна на запитання про те, чи Зеленського чекають сьогодні, відповів, що "не може нічого розкривати з міркувань безпеки", і це "стане відомо тоді, коли стане відомо".

Він також сказав, що це буде "важливий візит, пов’язаний із самітом НАТО і дискусією про зміну стратегії Альянсу, а також підтримкою України".

Раніше стало відомо, що Польща підпише з Україною довгострокову безпекову угоду.

Про це повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Ми підпишемо декларацію (безпекову угоду - ред.) за формулою G7 про довгострокову співпрацю у сфері безпеки", - зазначив Сікорський.

Польща посилює безпеку головного хабу для транзиту допомоги ЗСУ

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