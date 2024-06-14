Безпекова угода зі США – не тільки про війну: у Зеленського озвучили деталі

Єрмак наголосив, що безпекова угода містить дуже конкретну і детальну юридично зобовʼязувальну частину.

Безпекова угода України зі США передбачає не лише військову співпрацю, але й підтримку економіки, санкційну політику, використання заморожених російських активів.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у ефірі телемарафону 14 червня.

"По-перше, угода зі Сполученими Штатами закрила всю "Сімку", і сьогодні ми маємо безпекові угоди про гарантії України з усіма країнами "Великої сімки". Це історична угода, перша потужна зі змістовною історичною зобов'язуючою частиною угода між Україною і США за всю нашу історію незалежності. Вона стала епохальною подією, вчора була дуже урочиста церемонія підписання між двома президентами", – висловився Єрмак.

Він наголосив, що безпекова угода – "не тільки про час війни". За словами Єрмака, США та Україна де-юре стали союзниками і на сьогодні, і на майбутнє, тобто на час після війни. США зобов'язуються підтримувати Україну весь цей період.

"Вона говорить про всі необхідні елементи, які важливі для нашої оборонної спроможності, важливі для нашого спільного виробництва. Дуже детально розписані моменти, пов'язані з системами ППО, і що стосується винищувачів", – повідомив керівник ОП.

"Але угода не тільки про військову співпрацю, вона щодо підтримки економіки України. Вона стосується санкційної політики. Вона стосується і використання заморожених російських активів, які так необхідні Україні сьогодні і під час відновлення", – звернув увагу Єрмак.

Читайте провідні новини дня:

Він також нагадав про ухвалене напередодні "історичне рішення" про заморожені 50 млрд дол. російських активів, які зможе використовувати Україна.

За словами голови ОП, безпекова угода "дуже змістовна, дуже детальна". Він вкотре наголосив, що вона містить дуже конкретну і детальну юридично зобовʼязувальну частину.

"Тому без перебільшення це історична подія. Ми де-юре зі Сполученими Штатами зафіксували, що ми є партнерами і союзниками", – резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 13 червня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню безпекову угоду на полях саміту G7 в Італії. Угода повинна посилити оборонні спроможності України та стати кроком на шляху до можливого членства в НАТО. ТСН.ua зібрав усе про безпекову угоду зі США.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Байден підписали угоду! Заяви президентів

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.