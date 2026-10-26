Зеленського очікують у Брюсселі: Офіс президента заявив про зміну планів США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

27−28 жовтня у Брюсселі планується зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського, американської сторони, ЄС і генерального секретаря НАТО.

Зеленського очікують у Брюсселі 27 жовтня близько 14:00, повідомили джерела «Радіо Свобода».

Реклама

За їхніми даними, президент перебуватиме там 27–28 жовтня і зустрінеться з високопосадовцями ЄС і НАТО. Переговори стосуватимуться мирного процесу. Деталі зустрічей поки невідомі.

Реклама

Водночас Єврокомісія не підтвердила і не спростувала переговори в Брюсселі, які анонсував Зеленський на 27–28 жовтня.

Посадовці ЄС на умовах анонімності розповіли «Радіо Свобода», що станом на зараз таких зустрічей у графіках європейських лідерів немає. Водночас вони не виключають, що плани ще можуть змінитися.

Офіс президента України поки не підтверджує можливий візит Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня. Причиною називають зміну планів американської сторони, яка впливає на підготовку можливої зустрічі за участю представників України, Європейського Союзу, НАТО та США. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин.

Сам Зеленський раніше підтвердив, що 27–28 жовтня у Брюсселі планується зустріч України, США, ЄС і НАТО щодо безпеки, гарантій для України та завершення війни.

Реклама

«Ми мали бриф від американців, і зараз вони хочуть вже не бриф, а широко говорити про безпеку, про гарантії, про ЄС і участь. І хочуть зустріч на цьому тижні вже в Брюсселі. Американці, Україна, ЄС на рівні президента і НАТО на рівні генсека НАТО. І я не знаю, чи буде ще хтось в цій зв’язці в Брюсселі, тому що там штаб-квартира НАТО і Європейського Союзу. І таку зустріч ми плануємо вже у вівторок-середу», — сказав Зеленський.

Новини партнерів