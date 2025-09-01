- Дата публікації
Безпекові гарантії для України: "коаліція рішучих" збирається на саміт - що відомо
Єлисейський палац підтвердив засідання «коаліції рішучих» 4 вересня.
У Єлисейському палаці підтвердили проведення зустрічі «коаліції рішучих», яка відбудеться 4 вересня в Парижі. Захід пройде у змішаному форматі — частина учасників прибуде особисто, інші долучаться онлайн.
Про це повідомили у пресслужбі президентської адміністрації Франції, передає «Європейська правда».
Співголовами засідання виступлять Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Очікується, що до переговорів приєднається і президент України Володимир Зеленський, аби разом з європейськими лідерами обговорити питання майбутніх гарантій безпеки для України.
Раніше Макрон зазначав, що після попередньої підготовки на рівні начальників штабів було окреслено внесок кожної держави в майбутні безпекові домовленості. Саме тому наступний етап — обговорення цих рішень на рівні глав держав і урядів у форматі «коаліції рішучих».
Напередодні вже стало відомо, що європейські лідери зберуться у Франці для обговорення гарантій безпеки для України. Зокрема обговорять можливість відправки військ.
Нагадаємо, політологи вважають, що європейські країни побоюються направляти до України свої війська. Вони нерішучі, адже мають сумніви у підтримці України з боку США.