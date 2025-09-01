Безпекові гарантії для України: "коаліція рішучих" збирається на саміт - що відомо

Макрон і Стармер очолять зустріч коаліції рішучих у Парижі / © Associated Press

У Єлисейському палаці підтвердили проведення зустрічі «коаліції рішучих», яка відбудеться 4 вересня в Парижі. Захід пройде у змішаному форматі — частина учасників прибуде особисто, інші долучаться онлайн.

Про це повідомили у пресслужбі президентської адміністрації Франції, передає «Європейська правда».

Співголовами засідання виступлять Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Очікується, що до переговорів приєднається і президент України Володимир Зеленський, аби разом з європейськими лідерами обговорити питання майбутніх гарантій безпеки для України.

Раніше Макрон зазначав, що після попередньої підготовки на рівні начальників штабів було окреслено внесок кожної держави в майбутні безпекові домовленості. Саме тому наступний етап — обговорення цих рішень на рівні глав держав і урядів у форматі «коаліції рішучих».

Напередодні вже стало відомо, що європейські лідери зберуться у Франці для обговорення гарантій безпеки для України. Зокрема обговорять можливість відправки військ.

Нагадаємо, політологи вважають, що європейські країни побоюються направляти до України свої війська. Вони нерішучі, адже мають сумніви у підтримці України з боку США.