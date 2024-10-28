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Посол Великої Британії пояснив, чи можуть безпекові угоди замінити Україні НАТО

Посол Великої Британії пояснив, чи можуть безпекові угоди замінити Україні НАТО

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс

Мартін Гарріс вважає, що на Україну має розповсюджуватись 5 стаття Північноатлантичного договору.

Угоди про гарантії безпеки, підписані з країнами-партнерами, не можуть замінити членство України в НАТО, а лише сприяють її наближенню до Альянсу.

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв’ю для РБК-Україна.

"Це написано і в нашому договорі (про гарантії безпеки - ред.) з Україною, що цей договір - він на шляху до членства НАТО. І це не є альтернативою НАТО. Я думаю, що гарантія, яку має мати Україна, це стаття 5 Північноатлантичного договору", – сказав Гарріс.

Він зазначив, що реалізація угоди про безпеку дозволяє Британії бути впевненою в тому, що це прискорить момент вступу України до НАТО.

Посол також підкреслив, що договір передбачає довгострокову підтримку України з боку Великої Британії.

"Але і зараз ми перша країна, яка забезпечила все фінансування для цього. То це також зараз наша позиція, що щороку ми будемо давати 3 млрд фунтів стерлінгів для захисту України, до 2030 року, але і стільки скільки буде потрібно. Через цей договір ми маємо також фінансові ресурси, які можуть забезпечити нашу співпрацю, зміцнення ЗСУ і всі можливості, які важливі й для інтеграції в майбутньому України до НАТО", – додав Гарріс.

За словами британського посла, "це реальний план з фінансуванням, з договором, який є зараз на користь України".

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольф заявив, що Україна не може стати членом НАТО, поки перебуває у стані війни

Політик наголосив, що він дотримується "обачного курсу", оскільки хоче гарантій, що повномасштабна війна в Україні не переросте у війну Росії та НАТО. 

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