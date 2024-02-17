Безпекові угоди з Україною: у Зеленського розповіли, які країни можуть бути наступними

Прессекретар президента Сергій Никифоров зазначив, що безпекові угоди з двома європейськими країнами будуть підписані зовсім скоро.

Безпекові угоди з Україною можуть підписати також Данія і Нідерланди.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

"Видається, що саме Данія і Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі (безпекові – ред.) угоди будуть підписані. Дати не маю права оголошувати, але думаю, що це станеться зовсім скоро", – заінтригував Нікіфоров.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський і німецький канцлер Олаф Шольц у Берліні підписали угоду про гарантії безпеки.

У цей самий день президент Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.

Крім того, 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали унікальний безпековий договір, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”.

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