Безпекові угоди з Україною: у Зеленського розповіли, які країни можуть бути наступними

Прессекретар президента Сергій Никифоров зазначив, що безпекові угоди з двома європейськими країнами будуть підписані зовсім скоро.
Безпекові угоди з Україною можуть підписати також Данія і Нідерланди.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.
"Видається, що саме Данія і Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі (безпекові – ред.) угоди будуть підписані. Дати не маю права оголошувати, але думаю, що це станеться зовсім скоро", – заінтригував Нікіфоров.
Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський і німецький канцлер Олаф Шольц у Берліні підписали угоду про гарантії безпеки.
У цей самий день президент Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.
Крім того, 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали унікальний безпековий договір, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”.
Читайте також провідні новини дня: