Безпілотна зона над Україною: дипломат пояснив, чому ініціатива не має підтримки Заходу

Винищувач / © Associated Press

Програма SkyShield, яка передбачає створення зони повітряної безпеки над Україною, поки що не отримала широкої підтримки серед західних партнерів.

Про це розповів колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в етері КИЇВ24.

Дипломат пояснив, що польський уряд та міністр оборони підтримують цю ідею, однак інші країни вважають, що пріоритетним має бути захист Балтійського регіону.

За словами Волкера, розширена повітряна безпека могла б поширюватися на схід від Польщі, що дало б змогу збивати ворожі дрони ще до того, як вони досягнуть території країн НАТО. Дипломат наголосив, що ініціатива може отримати більше підтримки всередині Альянсу у випадку, якщо Росія й надалі вдаватиметься до провокацій.

Волкер нагадав, що Росія вже здійснювала ворожі дії не лише проти України, а й безпосередньо проти держав-членів НАТО. Йдеться про порушення повітряного простору Естонії, Польщі та Румунії, які відбулися нещодавно.

Нагадаємо, в Польщі закликали до створення безпольотної зони над Україною. Захист українського неба своєю чергою убезпечить і решту Європи від атак з боку РФ.

Згодом президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія «радше» не підтримує встановлення безпольотної зони над Україною. Але ця думка може змінитися.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість спільної протиповітряної оборони з Польщею та Румунією, наголосивши на важливості координації дій для захисту української та європейської території.