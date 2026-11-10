Безпрецедентна пропозиція: США хочуть отримати згоду Росії на гарантії безпеки для України

Прапори США, України та РФ / © ТСН

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Сполучені Штати планують звернутися до Росії з питанням, чи погодиться Москва на гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди про завершення війни.

Про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.

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Раніше Вашингтон пропонував надати Україні гарантії безпеки, які за принципом нагадували б механізми НАТО. Йдеться, зокрема, про зобов’язання союзників підтримувати державу, яка зазнала нападу.

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За словами двох високопоставлених представників адміністрації США, американські чиновники вперше мають намір офіційно звернутися до Москви, щоб з’ясувати її ставлення до такої ініціативи.

Як припускає видання, відповідна пропозиція може прозвучати вже у вівторок, 10 листопада, на початку дводенних переговорів в Абу-Дабі за участю представників України, США та Росії.

«Ми звернулися до росіян із проханням дати нам можливість надати Україні гарантії безпеки на зразок тих, що передбачені статтями 4 та 5, а також щоб НАТО надало такі самі гарантії», — повідомив Politico високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності.

Водночас поки що незрозуміло, як саме США та їхні європейські партнери зможуть забезпечити такі зобов’язання перед Україною, якщо вона залишатиметься поза межами НАТО. Крім того, учасники переговорів досі не досягли домовленості щодо територіальних вимог Росії.

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У матеріалі пояснюється, що стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає консультації між країнами-членами, обмін розвідданими та обговорення спільних дій у разі загрози безпеці одного із союзників.

Натомість стаття 5 закріплює принцип колективної оборони: напад на одну державу НАТО розглядається як напад на весь Альянс.

До механізму статті 5 в історії НАТО зверталися лише один раз — після терористичних атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні. Згодом союзники направили військові підрозділи для участі в операції в Афганістані.

Politico припускає, що Путін навряд чи підтримає американську ініціативу. Адже реалізація таких гарантій може передбачати посилення військової присутності та оборонних спроможностей країн, розташованих поблизу російських кордонів.

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Раніше російський диктатор вимагав від України відмовитися від намірів вступити до НАТО та погодитися на суттєві обмеження чисельності власної армії. Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув ці умови.

Водночас представники адміністрації Дональда Трампа заявили, що позитивно оцінюють залучення європейських партнерів до переговорного процесу. Вони також схвально відгукнулися про нещодавню телефонну розмову за участю Путіна, президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

Американська сторона вважає, що без участі європейських держав досягти припинення війни буде складно.

«Ми твердо переконані, що на даному етапі для припинення війни дійсно необхідно, щоб Європа брала участь у переговорах. Нам вдалося організувати спільну телефонну розмову за участю представників Фінляндії, Норвегії та Росії, що є позитивним кроком», — зазначив американський чиновник.

За інформацією українського представника, ця розмова була попередньо узгоджена з Києвом.

Тим часом європейські лідери намагаються сформувати власний дипломатичний канал для безпосереднього спілкування з Москвою щодо завершення війни.

Колишній фінський чиновник Джоел Ліннайнмякі зазначив, що Європа поступово відходить від політики відмови від контактів із Путіним і більше не хоче покладатися виключно на посередництво американської адміністрації.

«Зараз ми опинилися в новій ситуації, коли європейські лідери відкрили прямий канал зв’язку з Путіним, і попередня політика відмови від контактів добігає кінця. Європа більше не покладається виключно на Віткоффа, Кушнера та Трампа для налагодження контактів із Путіним. Пізніше можуть відбутися й інші телефонні розмови», — сказав Ліннайнмякі.

Раніше повідомлялося, що у The Washington Post розкритикували переговорний план США і розповіли, як переговорники Трампа потрапили у пастку Кремля.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз і НАТО підтвердили участь у переговорах щодо України в Абу-Дабі 10–11 листопада.

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