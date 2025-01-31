Безрукова звернулася до Зеленського через конфлікт довкола АОЗ

Директорка ДП "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у конфліктну ситуацію, що виникла довкола АОЗ.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала відкритий лист до Зеленського.

Публікуємо повну версію листа.

Відкритий лист до Президента України щодо ситуації в Агенції оборонних закупівель

Шановний пане Президенте!

Звертаюся до Вас із закликом втрутитися у ситуацію, що склалася навколо Агенції оборонних закупівель (АОЗ), і сприяти її врегулюванню виключно в правовий спосіб.

Робота АОЗ має бути відновлена найближчим часом, адже подальше зволікання ставить під загрозу критично важливі постачання для Збройних Сил України, руйнує довіру донорів та партнерів.

Конфлікт, що розгорівся навколо Агенції, не приносить Україні жодної користі. Я не була його ініціатором, і він не робить честі жодній зі сторін, адже в результаті страждає забезпечення армії, безпека країни та життя тисяч українців. Саме тому я послідовно виступала за деескалацію і повернення ситуації в правове поле, знижувала "градус" публічної зневаги зі сторони деяких посадовців Міністерства оборони, аби врятувати довіру до нашої країни на міжнародному рівні.

Суть проблеми полягає не просто у спробі звільнити мене, а у фактичному руйнуванні інституції із порушенням всіх можливих законів та міжнародних зобов’язань України.

Єдиний правильний шлях виходу з цієї кризи – захистити Агенцію оборонних закупівель виключно у правовий спосіб.

Чому це важливо?

Хтось може спитати: чому взагалі мова йде про процедури та інституції, якщо на кону – постачання боєприпасів, дронів та техніки, яких так потребують Збройні Сили України?

Насправді ці речі безпосередньо пов’язані.

Після призначення тимчасового виконувача обов’язків керівника у сумнівний юридичний спосіб, який до того ж поєднує цю посаду з іншою роботою, фактично було заблоковано роботу Агенції:

- Цілий тиждень не підписувалися платіжні документи згідно з контрактами, укладеними Агенцією на зовнішньому та внутрішньому ринку;