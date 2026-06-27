Безсмертний пояснив «миролюбність» у заявах Лукашенка

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Росія зберігає можливість використати територію Білорусі для нового наступу, хоча наразі на цьому напрямку немає достатньої кількості сил і засобів.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010–2011) Роман Безсмертний в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

«У мене довіри до Лукашенка не було, нема і ніколи не буде, тому що він не розпоряджається своїми словами, а говорить те, що йому скажуть у Кремлі.

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Щодо загрози з північного та північно-східного напрямку, скажу, що у Лукашенка немає сили вести війну проти України, навіть просто вести війну. І тому він буде хвостом крутити, щось говорити, виконувати вказівки Кремля.

Однак строковиків кинути в бій він не наважиться, бо ця армія розбіжиться по білоруських лісах швидше, ніж дійде до місця дислокації. Я в цьому без перебільшення переконаний», — прокоментував Роман Безсмертний.

За словами дипломата, близько 83% білоруського суспільства виступають проти участі країни у війні. Крім того, наявні сили спеціальних операцій Білорусі не мають необхідного бойового досвіду для виконання масштабних військових завдань.

Він також зазначив, що силові структури, які створювалися переважно для придушення протестів усередині країни, не готові до ведення бойових дій проти такого противника, як Україна.

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«Чи може цей напрямок використати Росія? Може, тут треба бути однозначним, навіть категоричним. Якщо брати угруповання військ, яке перебуває на цьому напрямку з боку Росії, то за місяць вони можуть сюди зібрати приблизно 200 000 угрупування. Але місяць — не так мало, щоб не помітити.

Загалом, якщо взяти від Ленінграда до північних кордонів України, то нині розташовано десь в межах 120 000 російського війська. Воно не укомплектоване повною мірою, як угруповання, для ведення бойових дій, але в принципі шляхом непростих замін доукомплектації зброєю, технікою, з нього можна було б, не менше ніж за два місяці, створити бойове угруповання.

Я про це кажу, щоб ви розуміли, наскільки цей напрямок є загрозливим для України й не тільки, бо Білорусь — це плацдарм для атаки на країни Балтії, Скандинавії та Центральної Європи. І таку ситуацію необхідно так оцінювати», — пояснив дипломат.

Безсмертний також звернув увагу на постійну диверсійну активність на цьому напрямку, насамперед поблизу кордонів Польщі, Литви та Латвії. За його словами, важливу роль відіграють і розміщені в Калінінграді та Білорусі системи радіоелектронної боротьби й контролю, які забезпечують зв’язок не лише зі стратегічною авіацією, а й із підводними човнами.

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«Але це технології Радянського Союзу, які не так складно вивести з експлуатації на випадок чого. Ось, приблизно так можна описати те, що є на цьому напрямку.

А щодо українського кордону, то він укріплений в окремих місцях, а в окремих — просто непрохідна територія. З 12 переходів 8 на даний час заміновані так, що інколи пташки підриваються. Інші ділянки контролюються військами.

Тобто ситуація така, що треба мати надвелику мужність, щоб ризикнути з боку Білорусі, рухатися, умовно кажучи, в Рівненсько-Львівському напрямку чи Чернігівсько-Київському. Але треба бути готовим і не ризикувати», — резюмував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі можуть розглядати різні варіанти розвитку подій у Білорусі, зокрема й спробу усунути Олександра Лукашенка, щоб посадити в крісло керівника ще більш керовану та лояльну до Москви фігуру.

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Ми раніше інформували, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається зберігати баланс між різними центрами впливу та розглядає два взаємовиключні сценарії власного політичного майбутнього.

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