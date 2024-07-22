Безугла може втратити ще одну посаду в Раді: депутатка посипала звинуваченнями в бік колег

Народна обраниця звинуватила колег у тому, що вони "не вирішують проблеми, а намагаються знищити тих, хто не мовчить і пробує вирішити".

Народна депутатка Мар’яна Безугла може втратити посаду заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і взагалі бути виключеною з його складу.

Про це сама політикиня повідомила в Мережі 22 липня.

Безугла написала, що парламентський комітет з питань нацбезпеки проголосував за те, щоб підготувати постанову про зняття депутатки з посади заступниці та виключення зі складу комітету.

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"Це може голосувати тільки зала, не Комітет, але вони продовжують старатися", – зазначила нардепка.

"Пропонував Федір Веніславський, коментувала Ірина Фріз. Підготував голова Комітету Олександр Завітневич (у якого секретарка з російським паспортом була чотири роки). "Слуга Народу" та "Європейська солідарність" в Комітеті діють разом. Не вирішують проблеми, а намагаються знищити тих, хто не мовчить і пробує вирішити. Кругова порука", – йдеться в дописі Безуглої.

Нагадаємо, 15 липня комітет з нацбезпеки зняв Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

А 17 липня Безугла повідомила, що надіслала заяву про вихід із фракції "Слуги народу".

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